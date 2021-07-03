الأنبا باسيليوس يتفقد اجتماعى التكوين للمرحلتين الإعدادية والثانوية بكاتدرائية يسوع الملك

تحت شعار "الشباب هم مستقبل الكنيسة"، ذكر المكتب الإعلامي لإيبارشية المنيا، أن صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، تفقد اجتماعي التكوين للمرحلتين الإعدادية والثانوية، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا.

قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه شارك في الزيارة الأب كيرلس مكسيموس، والأب سعيد لوقا، راعيا الكاتدرائية. وخلال الزيارة، أجرى نيافة المطران حوارًا أبويًا مع الشباب، مختتمًا الاجتماعين بكلمة تشجيعية حول "كيف أعيش الغيرة في حياتنا داخل الكنيسة وخارجها"، مركزًا على القراءة اليومية في الكتاب المقدس، وسر الاعتراف، كما اقترح عليهم تدريبًا، وهو أن يختاروا يومًا، للابتعاد عن هاتفتهم والإنترنت لمدة يوم واحد في الأسبوع، والهدف منه السيطرة على النفس، مشيرًا إلى أهمية المحافظة على عفة الفكر، وكيفية التدريب عليها. واختتمت اللقاءات بالصور التذكارية.

أضاف المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر فيسبوك، أن في نهاية الزيارة، قدم نيافة المطران الشكر للآباء، ولكافة خدام المرحلتين الإعدادية والثانوية، لما يقدموه لخدمة الكنيسة.