«أول كنيسة مارونية فى مصر».. كتاب جديد للمطران جورج شيحان

صدر عن المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة، بالتعاون مع دار البستاني للنشر والتوزيع كتاب "أول كنيسة مارونية في مصر"، من تأليف سيادة المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر.

تناول الكتاب قصة أول كنيسة مارونية، تأسست في مصر وهي كنيسة "البارجة"، التي كرسها الأب موسى هيلانه عام ١٧٤٥ في مدينة دمياط، كما يتضمن الكتاب حياة الأب هيلانه، وكتاباته، وأيقونته النادرة، وجدارية الكنيسة التذكارية، وآباء الرهبانية المارونية الحلبية (المارونية المريمية حاليًا)، الذين تعاقبوا على أمر الرعية في دمياط.

يحوي الكتاب 15 فصلاً، وزينت غلافه لوحة من تصميم الفنانة التشكيلية اللبنانية إيمان خوري. وجاء في مقدمته: "١١٠ أعوام هي عمر كنيسة البارجة المارونية بمصر، ربما هو أقصر عمر لكنيسة مارونية، ليس في مصر فقط، بل في النطاق البطريركي ١١٠ أعوام، واثنا عشر من آباء الرهبانية المارونية الحلبية، الذين تولّوا أمر الرعية في دمياط بدءًا من الأب موسى هيلانه، حتى آخرهم وهو الأب بطرس غبالي.

وكذلك اثنا عشر من الآباء خدموا الرسالة المارونية وخدموا الرعية، وبذلوا حياتهم من أجل الآخرين، لا للموارنة فحسب، ولا لأبناء الطوائف الكاثوليكية فقط، ولكن لكل المسيحيين خدمةً للدين، وللأخوة المسلمين خدمةً للإنسانية.

فقدّم أباؤنا الموارنة يد المساعدة للجميع في أوقات المِحَن، عاملين بقول السيد المسيح في إنجيل مرقس٩/٣٥: "من أراد أن يكون أول القوم فليكن آخرهم جميعًا وخادمهم".

وها نحن نقدّم البعض من سيرتهم لأبناء كنيستنا المارونية في مصر ولبنان وسائر بلاد الانتشار الماروني، لنقول كما جاء بالوحي المقدس في رسالة بولس الرسول إلى شعب العبرانيين 13 – 7) "واعتبروا بما انتهت اليه سيرتهم واقتدوا بإيمانهم".