«أول كنيسة مارونية فى مصر».. كتاب جديد للمطران جورج شيحان

«أول كنيسة مارونية فى مصر».. كتاب جديد للمطران جورج شيحان
صدر عن المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة، بالتعاون مع دار البستاني للنشر والتوزيع كتاب "أول كنيسة مارونية في مصر"، من تأليف سيادة المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر.
تناول الكتاب قصة أول كنيسة مارونية، تأسست في مصر وهي كنيسة "البارجة"، التي كرسها الأب موسى هيلانه عام ١٧٤٥ في مدينة دمياط، كما يتضمن الكتاب حياة الأب هيلانه، وكتاباته، وأيقونته النادرة، وجدارية الكنيسة التذكارية، وآباء الرهبانية المارونية الحلبية (المارونية المريمية حاليًا)، الذين تعاقبوا على أمر الرعية في دمياط.
يحوي الكتاب 15 فصلاً، وزينت غلافه لوحة من تصميم الفنانة التشكيلية اللبنانية إيمان خوري. وجاء في مقدمته: "١١٠ أعوام هي عمر كنيسة البارجة المارونية بمصر، ربما هو أقصر عمر لكنيسة مارونية، ليس في مصر فقط، بل في النطاق البطريركي ١١٠ أعوام، واثنا عشر من آباء الرهبانية المارونية الحلبية، الذين تولّوا أمر الرعية في دمياط بدءًا من الأب موسى هيلانه، حتى آخرهم وهو الأب بطرس غبالي.
وكذلك اثنا عشر من الآباء خدموا الرسالة المارونية وخدموا الرعية، وبذلوا حياتهم من أجل الآخرين، لا للموارنة فحسب، ولا لأبناء الطوائف الكاثوليكية فقط، ولكن لكل المسيحيين خدمةً للدين، وللأخوة المسلمين خدمةً للإنسانية.
فقدّم أباؤنا الموارنة يد المساعدة للجميع في أوقات المِحَن، عاملين بقول السيد المسيح في إنجيل مرقس٩/٣٥: "من أراد أن يكون أول القوم فليكن آخرهم جميعًا وخادمهم".
وها نحن نقدّم البعض من سيرتهم لأبناء كنيستنا المارونية في مصر ولبنان وسائر بلاد الانتشار الماروني، لنقول كما جاء بالوحي المقدس في رسالة بولس الرسول إلى شعب العبرانيين 13 – 7) "واعتبروا بما انتهت اليه سيرتهم واقتدوا بإيمانهم".