«الخل والماء».. 6 نصائح سهلة لتسريع حرق الدهون في المنزل

يعتبر الحصول على الجسم المثالي من الأمور الشاقة، التي تحتاج إلى الصبر للوصول للنجاح والوزن المراد تحقيقه.

وهناك العديد من الأشياء التي يمكن أن تبطئ رحلة خسارة الوزن، حيث يركز معظمنا على فقدان الكثير من السعرات الحرارية قدر الإمكان، دون النظر في زيادة التمثيل الغذائي.

إليك بعض الأشياء التي يمكن أن تساعدك لخسارة الوزن بشكل سريع وفقًا لما ذكره موقع healthybuilderz الطبي:

الماء:

شرب الماء هو أحد الطرق للمساعدة في عملية التمثيل الغذائي، ويتكون الجسم من الماء في الغالب، حيث نميل إلى فقدان كمية معينة منه عندما نتعرق ونتنفس ونأكل.

ويمكن أن يساعد شرب حوالي 8 أكواب من الماء على خسارة ما يصل إلى 20000 سعرة حرارية كل عام.

احصل على المزيد من النوم:

يمكن أن يساعد النوم مبكرًا، على تحسين عملية التمثيل الغذائي، فهناك الكثير من الدراسات التي تربط بين النوم وفقدان الوزن.

أظهرت النتائج أن أولئك الذين ينامون أقل من ست ساعات يوميًا لبضع سنوات يمكن أن يتسببوا في زيادة الوزن.

الصوم المتقطع:

الشيء الآخر الذي يمكن أن يساعدك في الحفاظ على حرق هذه الدهون مع التمثيل الغذائي هو الصيام المتقطع، حيث يسمح لك هذا النوع من الصيام بتنظيم مستويات السكر في الدم لتقليل أي التهاب في جسمك.

إضافة الخل للوجبات:

هل تعلم أن إضافة الخل إلى نظامك الغذائي يمكن أن يكون مفيدًا لك في رحلةإنقاص الوزن؟ هذا لأنه لديه القدرة على تنظيم صحة القلب وكذلك الحفاظ على مستويات السكر في الدم.

وتشير الدراسات إلى أن تناول 1 إلى 2 ملاعق كبيرة من الخل يوميًا يمكن أن يقلل من دهون البطن ووزن الجسم ومحيط الخصر أيضًا في غضون 12 أسبوعًا.

تناول المزيد من الشاي:

يمكن أن يساعد شرب الشاي الأخضر على حرق الدهون بنسبة تصل إلى 10 إلى 16 في المائة وهو على الأرجح أحد الأسباب التي تجعل الكثيرين يشربون شاي "الماتشا" هذه الأيام.

تخطي الكربوهيدرات المكررة:

يمكن أن تتسبب الكربوهيدرات المكررة في ارتفاع مؤشر نسبة السكر في الدم لدينا مما قد يؤدي إلى آلام الجوع.

كما يمكن أن يساعد تقليل استهلاكك للكربوهيدرات المكررة في الحفاظ على وزنك منخفضًا وتقليل تراكم دهون البطن، وهو أمر يجب الانتباه إليه إذا كنت تحاول الحفاظ على وزنك منخفضًا.