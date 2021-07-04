جامعة طنطا تصدر كتاب «نموذج الإدارة بالأهداف» لإعادة الهيكلة الإدارية والمالية

الكتاب يوثق تجربة الجامعة فى إعادة الهيكلة الإدارية وفقًا لنمودج الإدارة با

أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، إصدار الجامعة كتاب بعنوان «نموذج الإدارة بالأهداف بجامعة طنطا» يوثق تجربة الجامعة في إعادة الهيكلة الإدارية والمالية لمنظومة المراكز والوحدات والحسابات الخاصة، وفقًا لنموذج الإدارة بالأهداف.

وأشار الدكتور محمود ذكي إلى أنه تم بالفعل تطبيق آليات الشمول المالي بالجامعة بدء من أول يوليو الجاري بهدف تطوير الأداء المؤسسي بالجامعة لدعم خطة التنمية المستدامة 2030.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الكتاب الجديد يستعرض مراحل إعادة الهيكلة الإدارية والمالية بالجامعة طبقًا لنموذج الإدارة بالأهداف، كما يستعرض مميزات هذا النموذج في إدارة المنشأت الخدمية ذات الربحية المنخفضة مثل الجامعات الحكومية، وكيف تتحول إلى مؤسسات أو هيئات اقتصادية منتجة بالفعل يمكنها أن تعتمد على مواردها الذاتية وتشجيع الاقتصاد المستدام المبني على المعرفة، وهو الاقتصاد الذي يضمن تمويلًا ذاتيًا مستمرًا ومتناميًا للجامعة.



وأشار رئيس الجامعة إلى أن الإدارة بالإهداف تعد من أهم الاستراتيجيات الإدارية فهي تقوم بتوظيف كل الموارد المتاحة، وتوجه الجهود لتنفيذ الأهداف وتخلق روح الفريق وتوازن بين أهداف الفرد وبين المصلحة العامة للمنشأة.

‏وأضاف أن الكتاب يستعرض أيضًا ‏إجراءات إعادة الهيكلة بالجامعة، والتي تمت على ثلاث مراحل متكاملة، الأولى تم فيها إعداد دراسة جدوى متكاملة عن المراكز والوحدات الحالية بالجامعة ووضع تصور للتطوير، والمرحلة الثانية تضمنت عقد حلقات نقاش موسع مع كبار المديرين في المراكز والوحدات وأصحاب الخبرات الإدارية بالجامعة لوضع تصور متكامل لإعادة الهيكلة الإدارية لتجنب سلبيات المنظومة التي كانت قائمة بالفعل واضافة إيجابية متنوعة، أما المرحلة الثالثة ففد تم فيها صياغة النموذج الإداري الوظيفي لجامعة طنطا كمؤسسة تعليمية وبحثية تقدم خدماتها لطلاب الجامعة ومنتسبيها والمجتمع لضمان أفضل أداء مؤسسي متاح وإيجاد الفرص الاستثمارية التي تساهم في رفع الموارد الذاتية للجامعة.