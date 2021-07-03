السبت 03 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«الكاثوليكية» تطلق الموسم الثانى من برنامج عرفت أربى

الانبا باخوم
الانبا باخوم

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "فرح عظيم".

جاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" مع البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية وتأمل في رسالة رومية لماربولس الرسول الأصحاح الثالث عشر.

كما أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة " Great Joy" المخصصة لخدمة اقباط المهجر.

جاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" تحت شعار "Great Joy"; reflections in Chapter Twelve of the epistle of our teacher St Paul the Apostle to the Romans, with H.H. Pope Tawadros II. 

وفيما يتعلق بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، مقطع فيديو لندوة إنطلاق الموسم التاني من برنامج عرفت أربي.

وقال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن الموسم التاني من برنامج عرفت أربي تقدمه شيرين لويس" ستشاري نفسي وتربوي.

أضاف المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر فيسبوك، أن ذلك يأتي بالتعاون مع المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر.

فرح عظيم Great Joy برنامج عرفت أربي شيرين لويس حملة فرح عظيم

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وائل لطفي

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