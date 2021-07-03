تجديد حبس المتهم بقتل شقيقه في منشأة القناطر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم السبت، تجديد بحبس عامل زراعي 15 يومًا على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بتهشيم رأس شقيقه بسبب سوء معاملته له.

وكشفت تحقيقات النيابة أن رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، فوجئ بحضور شخص لديوان القسم واعترف بقتله شقيقه الأكبر، قائلا: "قتلت أخويا"، وعلى الفور تم التحفظ عليه وتبين أنه يدعى "عبد الناصر. ع." 45 عاما، وانتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص عثر على جثة لرجل يبلغ من العمر 56 عاما يدعى "محمد" فني بهيئة السكة الحديد، وبه جرح غائر في الرأس.

وبإجراء التحريات تبين أن المتهم مضطرب نفسيا، وكان يتلقى العلاج في مستشفى منذ فترة وتوقف عن العلاج، ويوم الواقعة نشبت بينه وبين شقيقه الذي كان يعامله معاملة سيئة، مشادة كلامية، قام خلالها المتهم بالتعدي عليه وضربه بحجر على رأسه "هشَّمها" حتى سقط جثة هامدة، وتم نقل الجثة للمشرحة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.