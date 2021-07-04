الأحد 04 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس هيئة النظافة يناقش الخطط المستقبلية بعد تسليم الشركات أعمالها

رئيس هيئة نظافة القاهرة
رئيس هيئة نظافة القاهرة

اجتمع اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة مع مديري المناطق الأربعة ورؤساء أفرع الهيئة ومديري الجراچات، بحضور العميد عبد الهادي شعبان مدير عام الهيئة والعميد محمود أبوبية رئيس المركزية للنظافة والمهندسة رحاب أباظة مدير عام الجراچات والمهندسة ابتسام أحمد مدير عام الحدائق والتشجير.

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وتحدث رئيس الهيئة عن خطط التشغيل في الفترة القادمة لأهميتها بالنسبة للهيئة وإمكانياتها وطاقتها البشريه والفنية في العمل، كما تناول موضوع البدء في تسليم السيارات والمعدات لشركتي انفيرو ماستر وارتقاء وهما شركات النظافة المعهود إليهم أعمال النظافة بالمنطقة الشرقية والمنطقة الغربية.

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وأكد الشرشابي علي مساعدة الهيئة بكامل طاقتها لإنجاح المهمة والمنظومة المخطط لها في تلك المناطق بمعرفه تلك الشركات .

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وفي هذا السياق تحدث رئيس الهيئة عن مسؤولية مدير الجراچ في إصدار أوامر الشغل مع رئيس الفرع في السيارات والمعدات وأوامر التشغيل لفرض السيطره التامه علي كل مهام تسند لكل فرع وخطط تشغيل كل فرع من سيارات ومعدات.

 

وناقش الشرشابي مع الحضور كيفية الحفاظ على معدات وسيارات الهيئة وعدم السماح لجميع المعدات السير لمسافة أكتر من 3 ك متر والا تعرض المسؤول  للمساءلة القانونية.

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وكلف بنقل تابعية جميع السيارات الكبيرة الي مجمع جراچات السيدة نفيسة تحت إشراف مدير عام الإنقاذ المركزي المهندس سيد عبد المقصود علي أن يتم الصيانة والتشغيل بأوامر شغل من الإنقاذ.

 

وختم للواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة هذا الاجتماع بالتنبية على كل العاملين بمنظومة النظافة بالتعاون والتنسيق بين مديري المناطق الأربعة ومديري الجراچات وروساء الأفرع لإنجاح المهمة والمنظومة على أكمل وجه.

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كان أجرى اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، جولة، تفقد خلالها أعمال التطوير واللمسات النهائية للاستعداد لافتتاح مراحل التطوير بمحور العروبة بصلاح سالم. 

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