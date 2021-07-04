بنادق آلية وخرطوش.. العثور على أسلحة نارية فى قطار الصعيد

عثرت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم السبت، على أسلحة نارية في قطار أثناء توقفه بمحطة سكك حديد قنا.



تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، بالعثور على 8 بنادق آلية وخرطوش، في إحدى عربات قطار روسي، أثناء توقفه بمحطة سكك حديد قنا.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي كلفت المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

وكان قد أصيب مسجل خطر بنجع حمادي، في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة أثناء محاولة القبض عليه.



تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، بإصابة مسجل خطر، في تبادل النيران مع الشرطة أثناء محاولة ضبطه.

وكشفت التحريات الأولية، عن أن مسجلين خطر هاربين من تنفيذ أحكام قضائية، قاموا باستئجار حديقة داخل قرية نجع سند التابعة للوحدة المحلية لقرية أولاد نجم، وبعد تكثيف التحريات توصلت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختبائهم، وفور وصول القوات، بادر المتهمون بإطلاق النيران عليهم، فبادلتهم القوات النيران، مما أسفر عن إصابة أحدهم، وتم نقله إلى مستشفى نجع حمادي.