الأحد 04 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

فتح حدائق مدينة بنى سويف مجانًا للأهالى طوال أيام الأسبوع

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

أعلنت الوحده المحلية لمركز ومدينة بني سويف اليوم السبت، بإشراف اللواء وليد البيلي، فتح حدائق العامة بمدينة بني سويف والتي تشمل حدائق النصر وميدان مولد النبي والشلال، مجانًا للمواطنين طوال أيام الأسبوع، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ بني سويف.

وفي سياق منفصل، قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إنه صدر  قرار  رئاسة مجلس الوزراء رقم( 1444) لسنة 2021، والذي تضمن: "اعتبار مشروع إنشاء محور الفشن على النيل بطول 27 كم بنطاق محافظة بني سويف من أعمال المنفعة العامة، والتنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والخرائط المساحية والكشوف الخاصة بالمشروع".

وأعرب محافظ بني سويف عن سعادته بصدور هذا القرار الذي يساهم في تسريع وتيرة العمل بالمشروع، ويعجل من الخطوات التنفيذية؛ وذلك  نظرًا لأهمية المشروع الحيوية، والذي تنفذه وزارة النقل، والذي يمثل إضافة كبيرة لشبكة الطرق وتدعيم للبنية التحتية ويخدم حركة الاستثمار بالمحافظة والمحافظات المجاورة، بجانب تسهيل حركة النقل والبضائع بين ضفتي النيل من خلال طريق آمن، ويكون بديلًا مثاليًا عن الوسائل التقليدية المستخدمة حالية من المعديات، وذلك ضمن جهود الدولة في تحقيق التنمية بمحافظات الصعيد.

و أضاف محافظ بني سويف، أنه قد تم الانتهاء من تحديد مسار المحور الذي يبدأ من الطريق الشرقي القديم وينتهي بالطريق الصحراوي الغربي "القاهرة/ أسيوط"، مشيرًا إلى أنه قد تم إنشاء الجسر الترابي في المسافة صفر كم حتى الكيلو متر 6.5 ، وكذلك جاري تجهيز أعمال الخوازيق للمجرى الملاحي لنهر النيل، بجانب الانتهاء من الأعمال المساحية وإعداد حصر بأسماء الملاك الظاهريين، تهميدًا لسرعة البدء في التنفيذ خلال الفترة القليلة القادمة، لاسيما بعد صدور قرار المنفعة العامة للمشروع.

بني سويف محافظة مجلس الوزراء محافظ بني سويف دكتور محمد هاني غنيم الوحدة المحلية للمواطنين

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