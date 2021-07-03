حجز صاحب مخبز لحيازته 2 طن دقيق بلدي مدعم

قررت نيابة الزاوية الحمراء، اليوم السبت، حجز صاحب مخبز ٢٤ ساعة لحين ورود التحريات لحيازته 2 طن دقيق بلدى مدعم استخراج 82%، وذلك لإدارته المخبز بدون ترخيص وقيامه بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى.

كان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارًا من اللواء محمد رجائي مدير مباحث التموين بالعاصمة يفيد بضبط صاحب مخبز سياحى كائن بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وبحوزته 2 طن دقيق بلدى مدعم إستخراج 82% وذلك لإدارته المخبز بدون ترخيص وقيامه بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% والمنصرف حصصًا للمخابز البلدية المرخصة بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمواجهته اعترف بإدارته المخبز بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.