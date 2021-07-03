السبت 03 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز صاحب مخبز لحيازته 2 طن دقيق بلدي مدعم

دقيق بلدي مدعم
دقيق بلدي مدعم

قررت نيابة الزاوية الحمراء، اليوم السبت، حجز صاحب مخبز ٢٤ ساعة لحين ورود التحريات لحيازته 2 طن دقيق بلدى مدعم استخراج 82%، وذلك لإدارته المخبز بدون ترخيص وقيامه بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى.

 

كان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارًا من اللواء محمد رجائي مدير مباحث التموين بالعاصمة يفيد بضبط صاحب مخبز سياحى كائن بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وبحوزته 2 طن دقيق بلدى مدعم إستخراج 82% وذلك لإدارته المخبز بدون ترخيص وقيامه بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% والمنصرف حصصًا للمخابز البلدية المرخصة بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وبمواجهته اعترف بإدارته المخبز بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حجز صاحب مخبز دقيق بلدى مدعم نيابة الزاوية الحمراء تجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى مباحث القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «الأخيرة».. الإخوان رفضوا أن يظلوا جزءًا من الجماعة المصرية بغباء لا يحسدون عليه

الأكثر قراءة

مجلس الأمن يحدد موعد مناقشة أزمة سد النهضة

آخر كلام.. «كاف» يحسم موقف الجماهير فى مباراة الأهلي وكايزر تشيفز

عامل يؤدى جميع الامتحانات بدلًا من طالب بالدقهلية.. والمراقب يضبطه

بن زايد: سعدت بافتتاح «يوليو 3».. ومصر تشهد إنجازات بارزة بقيادة السيسى

بعد «ضجة خلع الحجاب».. حنان ترك تشعل مواقع التواصل الاجتماعى بـ«البوركينى»

علماء الأزهر الشريف يكشفون حكم صك الأضحية 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

فستان حبيبة

ماجد حبته

سادة البحار.. عسكريًا ومدنيًا

محمد نجم

الثلاثون من يونيو وقصة صعود الاقتصاد المصرى

صفاء النجار

البنت التى سرقت طول أخيها

ماجد حبته

ماذا سيفعل مجلس الأمن؟

الحسين عبدالرازق

صورة السيد الرئيس!

د. محمد عفيفي

30 يونيو فى تاريخنا

ماجد حبته

السودان.. 30 يونيو.. والإخوان

صور

انتشال جثتى شابين انقلبت بهما سيارة فى ترعة الناصر بالنوبارية (صور)

لليوم الثالث على التوالي.. جناح «هيئة الكتاب» يجذب رواد معرض القاهرة (صور)

زوار معرض الكتاب يلتقطون صورا تذكارية في «جناح الطفل» (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

91% من أطفال غزة يعانون صدمات نفسية بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير

إصابة فلسطينى ونجله بجروح خطيرة جراء اعتداء مستوطنين عليهم بالخليل

«المعلمين الأمريكية» تناقش الاعتراف بفلسطين واتهام إسرائيل بالتطهير العرقي