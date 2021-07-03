تجديد حبس 3 متهمين بحيازة مواد مخدرة وبندقية خرطوش بالنزهة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة، تجديد حبس 3 أشخاص 15 يومًا على ذمة التحقيقات في الاتجار بالمخدرات، وحيازة بندقية خرطوش بدون ترخيص.

تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض على 3 أشخاص بحوزتهم هيروين وبندقية خرطوش بالنزهة.

بدأت الواقعة عندما اشتبهت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم في سيارة ملاكى حال توقفها بجانب الطريق، وبفحص مستقليها تبين وجود 3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الهيروين، بندقية خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار، مبلغ مالى.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج والسلاح النارى للدفاع عن نشاطهم الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.