السبت 03 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس عصابة سرقة الدراجات البخارية والموبايلات بالسلام

حبس عصابة
حبس عصابة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، السبت، تجديد حبس تشكيل عصابى 15 يومًا على ذمة التحقيقات تخصص في سرقة الهواتف المحمولة والدراجات البخارية.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه في سرقة الهواتف المحمولة والدراجات النارية بالسلام.

تلقى قسم شرطة السلام ثان، بلاغا من مواطنة بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية بدون لوحات معدنية قام أحدهما بخطف هاتفها المحمول، ولاذا بالفرار.

بتكثيف التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنهما عاطلان، لهما معلومات جنائية، مقيمان بنطاق محافظتى القاهرة والقليوبية، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية وعثر بحوزتهما على الهاتف المحمول المستولى عليه، فرد خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وحيازتهما للسلاح النارى بقصد الدفاع، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على الهاتف واتهمتهما بالسرقة.

بالكشف الفنى على الدراجة النارية تبين أنها مبلغ بسرقتها بالقليوبية، وأقرا بقيامهما بسرقة الدراجة من منطقة العبور بالقليوبية بأسلوب (توصيل الأسلاك)، وبتطوير مناقشتهما للربط بينهما وبين القضايا المجهولة اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، بالاشتراك مع عاطل، مقيم بالقليوبية، له معلومات جنائية)، حيث أمكن ضبطه، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين أيدها، وأقرا بارتكابهما 2 حادث سرقة دراجة نارية بذات الأسلوب) وأضافوا بتصرفهم في الدراجتين المستولى عليهما بالبيع لدى عميلهم (سيئ النية - عاطل، مقيم بالقليوبية).

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية أمكن ضبطه، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين أيدها، وتم بإرشاده ضبط الدراجتان المستولى عليهما بمحيط سكنه، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على الدراجات،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سرقة الهواتف المحمولة الدراجات البخارية جنح السلام قاضي المعارضات تشكيل عصابي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «الأخيرة».. الإخوان رفضوا أن يظلوا جزءًا من الجماعة المصرية بغباء لا يحسدون عليه

الأكثر قراءة

مجلس الأمن يحدد موعد مناقشة أزمة سد النهضة

آخر كلام.. «كاف» يحسم موقف الجماهير فى مباراة الأهلي وكايزر تشيفز

عامل يؤدى جميع الامتحانات بدلًا من طالب بالدقهلية.. والمراقب يضبطه

بن زايد: سعدت بافتتاح «يوليو 3».. ومصر تشهد إنجازات بارزة بقيادة السيسى

بعد «ضجة خلع الحجاب».. حنان ترك تشعل مواقع التواصل الاجتماعى بـ«البوركينى»

علماء الأزهر الشريف يكشفون حكم صك الأضحية 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

فستان حبيبة

ماجد حبته

سادة البحار.. عسكريًا ومدنيًا

محمد نجم

الثلاثون من يونيو وقصة صعود الاقتصاد المصرى

صفاء النجار

البنت التى سرقت طول أخيها

ماجد حبته

ماذا سيفعل مجلس الأمن؟

الحسين عبدالرازق

صورة السيد الرئيس!

د. محمد عفيفي

30 يونيو فى تاريخنا

ماجد حبته

السودان.. 30 يونيو.. والإخوان

صور

انتشال جثتى شابين انقلبت بهما سيارة فى ترعة الناصر بالنوبارية (صور)

لليوم الثالث على التوالي.. جناح «هيئة الكتاب» يجذب رواد معرض القاهرة (صور)

زوار معرض الكتاب يلتقطون صورا تذكارية في «جناح الطفل» (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

91% من أطفال غزة يعانون صدمات نفسية بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير

إصابة فلسطينى ونجله بجروح خطيرة جراء اعتداء مستوطنين عليهم بالخليل

«المعلمين الأمريكية» تناقش الاعتراف بفلسطين واتهام إسرائيل بالتطهير العرقي