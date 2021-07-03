تجديد حبس عصابة سرقة الدراجات البخارية والموبايلات بالسلام

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، السبت، تجديد حبس تشكيل عصابى 15 يومًا على ذمة التحقيقات تخصص في سرقة الهواتف المحمولة والدراجات البخارية.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه في سرقة الهواتف المحمولة والدراجات النارية بالسلام.

تلقى قسم شرطة السلام ثان، بلاغا من مواطنة بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية بدون لوحات معدنية قام أحدهما بخطف هاتفها المحمول، ولاذا بالفرار.

بتكثيف التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنهما عاطلان، لهما معلومات جنائية، مقيمان بنطاق محافظتى القاهرة والقليوبية، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية وعثر بحوزتهما على الهاتف المحمول المستولى عليه، فرد خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وحيازتهما للسلاح النارى بقصد الدفاع، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على الهاتف واتهمتهما بالسرقة.

بالكشف الفنى على الدراجة النارية تبين أنها مبلغ بسرقتها بالقليوبية، وأقرا بقيامهما بسرقة الدراجة من منطقة العبور بالقليوبية بأسلوب (توصيل الأسلاك)، وبتطوير مناقشتهما للربط بينهما وبين القضايا المجهولة اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، بالاشتراك مع عاطل، مقيم بالقليوبية، له معلومات جنائية)، حيث أمكن ضبطه، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين أيدها، وأقرا بارتكابهما 2 حادث سرقة دراجة نارية بذات الأسلوب) وأضافوا بتصرفهم في الدراجتين المستولى عليهما بالبيع لدى عميلهم (سيئ النية - عاطل، مقيم بالقليوبية).

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية أمكن ضبطه، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين أيدها، وتم بإرشاده ضبط الدراجتان المستولى عليهما بمحيط سكنه، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على الدراجات،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.