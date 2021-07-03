الداخلية تضبط قضايا اختلاس وغسل أموال بـ 9 مليارات جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية الحملات الأمنية والتى أسفرت جهودها خلال شهر عن ضبط (32419) قضية تموينية متنوعة وغلق (40390) محلاً مخالفاً لقرار الغلق وضبط (9017) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (72320) أرجيلة وضبط (446343) شخصاً لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (444073) شخصاً، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (2270) شخصاً لم يسددوا الغرامة المقررة.

وفى مجال الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية تم استهداف البؤر الإجرامية بنطاق «بحيرة المنزلة» محافظات (الدقهلية ودمياط وبورسعيد) وكذا منطقة «السحر والجمال» بنطاق محافظتى (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (3134 متهماً) وبحوزتهم (120 قطعة سلاح نارى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 58 قطعة سلاح أبيض). (130) قضية اتجار بالمواد المخدرة.

كما تم تنفيذ (25465) حكماً قضائياً متنوعاً، ضبط (2555) قضية متنوعة.. وضبط (2) تشكيل عصابى ، ضما (6) متهمين وضبط وفحص (10584) عنصرا إجراميا.

أسفرت عمليات استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة عن مصرع (6) عناصر إجرامية وضبط (1658) عنصراً إجرامياً شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط -الجيزة - الغربية- السويس- الدقهلية - القليوبية - كفر الشيخ- المنيا - الشرقية - سوهاج - الأقصر - قنا - البحر الأحمر - المنوفية -دمياط - الفيوم -الإسماعيلية -أسوان - بورسعيد) بإجمالى مضبوطات (1168) قطعة سلاح نارى أبرزها (169 بندقية آلية - 181 بندقية خرطوش - بندقية رصاص- 31 مسدس -786 فرداً محلياً - وكذا كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة المتنوعة)، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها « قتل- شروع فى قتل- مخدرات - سرقة - سلاح).

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية ضبط عدد (4853 قطعة سلاح نارى) بحوزة (4156) متهما.. أبرزهم الآتى: (4 جرينوف - 4 رشاش - 466 بندقية آلية - 745 بندقية «مششخنة وغير مششخنة» - 252 مسدس - 3382 فرد محلى -11333 طلقة مختلفة الأعيرة - 535 خزينة - 6424 قطعة سلاح أبيض).

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (2317608) حكما قضائيا متنوعا.

وفى مجال قضايا التيار الكهربائي تم ضبط (359295) حالة سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد ( ٢٨٣ مليوناً و٨٣٧ جنيهاً).

وفى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة تم ضبط (6772) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة.

كما تم ضبط (39) قضية فى مجالات «اتجار بالنقد الأجنبى- تحويلات مالية غير مشروعة - توظيف أموال - تهريب جمركى - تعامل فى النقد الأجنبى - تسوق شبكى» ، (15) قضية فى مجالات إختلاس المال العام والاستيلاء عليه وتسهيل الاستيلاء عليه»، (29) قضية «بطاقات ائتمان - احتيال مصرفى - احتيال عبر الإنترنت - غسل أموال - كسب غير مشروع».. بقيمة بلغت ٩٫١ مليار جنيه.