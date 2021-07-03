«تعليم الجيزة» تتابع وصول أدوات التعقيم بالمخازن المركزية

تابع مجدي الجيار مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وصول أدوات التعقيم بالمخازن المركزية للمديرية بإشراف عمر الجارجي مدير عام الشئون المالية والإدارية وبحضور محمد أبوزيد مدير إدارة المخازن ومسئولى إدارة المخازن والمشتريات، في إطار الاستعدادات النهائية لبدء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021 التى ستنطلق يوم السبت 10 يوليو حتى يوم الاثنين 2 أغسطس 2021.

وتابع «الجيار» وصول 11202 كمامة قطنية، 543449 كمامة قطنية، 11202 فيس شيلد، 543449 أكياس مطهر لليدين، 4980 كحل) تمهيداُ لتوزيعها على الطلاب يومياُ باللجان الامتحانية بإدارات تعليم الجيزة.