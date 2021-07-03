القليوبية.. حبس المتهمين الثلاثة بخطف «طفلة العبور» وطلب فدية

أمرت نيابة العبور بمحافظة القليوبية بحبس المتهمين الـ3 بخطف الطفلة مديحة ابنة تاجر سوق العبور ووجهت لهم تهمة خطف طفلة وطلب فدية وطلب تحريات المباحث حول الواقعة. وتوالت اعترافات المتهمين.

وأدلى المتهمون "أ م " 32 سنة و"ط أ " 30 سنة و"ع ب " 29 سنة باعترافات تفصيلية حول الحادث حيث أكدوا أنهم يعرفون ثراء والد المجني عليها فقرروا خطف مديحة بسيارة مستأجرة حيث توجهوا بالسيارة لمنزل الطفلة واستدرجوها أثناء اللعب وفروا.

وقال والد الطفلة والتي تدعي مديحة أنه فوجئ باختفاء ابنته التي خرجت تلعب أمام منزلهم فظل يبحث عنها لعل حدث لها مكروه حتى تلقى اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص يطلب منه 3 ملايين جنيه لإعادة طفلته فتوجه لقسم شرطة العبور حيث طمأنته الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط الجناة وهو ما حدث وعادت مديحة سالمة إلى أهلها.

ووجه والد الطفلة الشكر لكافة قيادات الأمن بمديرية أمن القليوبية ووزارة الداخلية.

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية قد تمكنت من إطلاق سراح طفلة قام 3 أشخاص باختطافها وطلب فدية من والدها لعلمهم بثراءه وتم ضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهمون للنيابة فامرت بحبسهم 4 ايام على ذمة التحقيقات

تلقت أجهزة الأمن بالقليوبية اخطارا من قسم شرطة العبور بورود بلاغ من أحد المواطنين بقيام 3 أشخاص "مجهولين" يستقلون سيارة بإختطاف نجلتة "مديحة" " 7 سنوات " اثناء تواجدها أمام مسكنهما ،وورود إتصال هاتفى للمُبلغ طلب خلاله المتصل دفع مبلغ مالى فدية نظير إطلاق سراحها.

تم تشكيل فريق بحث جنائي بإشراف العميد خالد المحمدى رئيس مباحث القليوبية وتوصلت التحريات الى أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبرفقتهم الطفلة المُختطفة وضبط السيارة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بتخطيط وتدبير من أحد المتهمين لعلمه بثراء والد المختطفة نظراً لطبيعة عمله كتاجر ، والذى عرض على المتهمان الأخران مخططه الإجرامى نظير التحصل على مبلغ مالى يتم إقتسامه فيما بينهم.. وتم بإرشده ضبط الهاتف المحمول المستخدم فـى المساومة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فامرت بحبس المتهمين