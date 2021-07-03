مساعد وزيرة التضامن: 1413 قرية ضمن المرحلة الأولى لـ«حياة كريمة» (حوار)

أعلن أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن لشئون مؤسسات المجتمع المدنى، عن الانتهاء من مبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى فى عام ٢٠٢٤، بميزانية تصل إلى ٢٠٠ مليار جنيه فى كل مرحلة، بإجمالى ٦٠٠ مليار جنيه فى ٢٠ محافظة. وقال «عبدالموجود»، فى حواره مع «الدستور»، إن المشروع يستهدف قرابة ٦٠ مليون مواطن فى الريف المصرى، مشيرًا إلى أن الوزارة تتولى التدخلات المجتمعية، ومنها الطفولة المبكرة والمتسربون من التعليم ومعدلات الإنجاب وصحة المرأة وعملها والمرأة المعيلة والشباب فى سن العمل والمقبلون على الزواج فى الأسر الفقيرة والمسنون.

■ بداية.. ما آخر تطورات العمل فى مبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى؟

- المرحلة الماضية من المبادرة تختلف تمامًا عن الحالية التى وجّه الرئيس بالعمل خلالها على تطوير ٤٥٨٤ قرية خلال ٣ سنوات فى ٢٠ محافظة، هى: «الجيزة والإسماعيلية والإسكندرية وأسوان وأسيوط والأقصر والبحيرة وبنى سويف والدقهلية ودمياط وسوهاج والشرقية والغربية والفيوم والقليوبية وقنا وكفرالشيخ والمنوفية والمنيا والوادى الجديد»، وتعمل المرحلة الأولى داخل ١٤١٣ قرية.

■ ماذا عن أهداف المبادرة؟

- التخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجًا فى الريف، والارتقاء بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى والبيئى للأسر المستهدفة، والتنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد، وتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للنهوض بمستوى المعيشة، وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها.

■ كم عدد مراكز المرحلة الأولى؟

- ٥٢ مركزًا تم اختيارها وفقًا لدرجة الفقر، وتشمل القرى ذات نسب الفقر التى تزيد على ٧٠٪، وهى القرى الأكثر احتياجًا وتحتاج إلى تدخلات عاجلة، وتضم المرحلة الثانية القرى ذات نسب الفقر من ٥٠٪ وحتى ٧٠٪، وهى القرى الفقيرة التى تحتاج لتدخل، ولكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى، فى حين تضم المرحلة الثالثة القرى ذات نسب الفقر الأقل.

■ كم يستغرق تنفيذ المبادرة؟

- المشروع القومى لتطوير القرى مدته ٣ سنوات، المرحلة الأولى تبدأ من ١ يوليو ٢٠٢١ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢، وتشمل ٥٢ مركزًا و١٤١٣ قرية، وسيتم الانتهاء من كل المراحل عام ٢٠٢٤، ويستهدف المشروع أكثر من ٦٠ مليون مواطن فى الريف المصرى.

■ ماذا عن الموازنة المخصصة للمشروع؟

- بالنسبة لموازنة وزارة التضامن فهى ٥ مليارات و٩٠٠ مليون مخصصة للتدخلات المجتمعية، وبالنسبة للمرحلة بأكملها فمن المتوقع أن ترتفع موازنتها إلى ٢٠٠ مليار جنيه بإجمالى تكلفة قد تصل لحوالى ٦٠٠ مليار جنيه للمراحل الثلاث.

■ ماذا عن عدد الأسر المستهدفة فى «سكن كريم»؟

- عدد الأسر التى تعمل الوزارة على إعادة تأهيل منازلها وإعادة بنائها ١٣٠ ألف أسرة فى المرحلة الأولى، ورئيس الجمهورية أكد أنه من الممكن أن يصل العدد إلى ١٥٠ ألف أسرة.

■ ما معايير اختيار القرى؟

- تم اختيارها وفقًا لمعايير معينة تم وضعها بالتنسيق بين وزارة التضامن ومؤسسة «حياة كريمة» ووزارة التنمية المحلية، ومن هذه المعايير ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحى وشبكات المياه، وانخفاض نسبة التعليم وارتفاع كثافة فصول المدارس، والاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، وسوء أحوال شبكات الطرق، أو ارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة فى تلك القرى.

■ ما عدد الجمعيات المشاركة فى المشروع؟

- حوالى ٢٢ جمعية فى المرحلة الماضية، ولكن فى المرحلة الحالية فإن وزارة التضامن تعمل على تدخلات محددة، وهى سكن كريم وتنمية الأسرة والطفولة وذوى الاحتياجات الخاصة والتمكين الاقتصادى والتوعية المجتمعية، ووجهت وزيرة التضامن بزيادة عدد الجمعيات وفقًا للأنشطة وتوسيع المجال لها، وبالفعل تقدم عدد كبير من الجمعيات الأهلية وتمت تصفيتها إلى ٥٠ جمعية، والتوزيع النهائى للجمعيات المشاركة فى المرحلة الحالية ستعلنه الوزيرة خلال مؤتمر صحفى خلال الأيام المقبلة.

■ كيف سيتم تنفيذ توجيهات الرئيس بإجراء دهانات موحدة للمنازل؟

- الجمعيات الأهلية لها عدة تدخلات خاصة فى سكن كريم، فهناك أسر فقيرة سيتم رفع كفاءة منازلها وأخرى ستتم إعادة بناء المنازل بالكامل، وبالنسبة للمنازل التى تحتاج لدهانات فسيتم التنسيق مع الجمعيات والأسر حتى تكون القرية بأكملها فى شكل واحد طبقًا لتوجيهات الرئيس بضرورة تبرع المواطنين القادرين على دعم وتطوير القرى، وسيتم تنسيق ذلك مع المحافظين والتنمية المحلية.

■ ماذا عن المحاور التى تعمل عليها الوزارة حاليًا؟

- التدخلات المجتمعية، وتشمل: سكن كريم، والتمكين الاقتصادى، وخدمات الأسرة والطفولة المبكرة، والتوسع فى إنشاء عيادات «٢ كفاية»، والصحة الإنجابية التى توفر المشورة والتوعية وأيضًا وسائل تنظيم الأسرة بشكل مجانى على مستوى القرى، وسيتم إنشاء عدد ضخم من عيادات الصحة الإنجابية.

كما سيتم إنشاء عدد ضخم من الحضانات التى تستهدف الطفولة المبكرة لأقل من ٤ سنوات، وهناك أيضًا محور متعلق بالصحة والإعاقة، والتركيز فيه سيكون على الخدمات الخاصة بذوى الإعاقة عن طريق توسيع مظلة الحماية الخاصة بهم، من خلال إنشاء وحدات للاكتشاف المبكر للإعاقات على مستوى القرى، وذلك بالشراكة مع جمعية تنمية المجتمع المحلى الصغيرة الموجودة داخل القرى، وهى تعمل على توفير الاكتشاف المبكر للأطفال من خلال عملية فحص مبكر للأشخاص ذوى الإعاقة لحمايتهم من إعاقات مستقبلية، أو توصيل الأشخاص ذوى الإعاقة بمراكز تنظيم الخدمة.

وسيتم أيضًا توزيع الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية وغيرها، بالإضافة إلى تكثيف برامج التوعية التى تديرها الوزارة داخل قرى «حياة كريمة»، ومنها برامج «وعى ومواطنة ومودة و٢ كفاية»، حتى صندوق الإدمان له توعية فى قرى حياة كريمة.

والوزارة تستهدف العمل على المتسربين من التعليم ومعدلات الإنجاب وصحة المرأة والمرأة المعيلة والشباب فى سن العمل والمقبلين على الزواج فى الأسر الفقيرة والمسنين، وكل هذه الفئات مستهدفة بالفعل.