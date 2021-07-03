«أجنحة القدر».. مجموعة قصصية جديدة عن دار الحلم للنشر
صدر حديثا عن دار الحلم للنشر والتوزيع، مجموعة قصصية جديدة من الأدب الرومانسي، بعنوان "أجنحة القدر" للكاتب نبيل رفعت.
وعلى غلاف المجموعة القصصية نقرأ:
في زمان الغربة والتيه..
وفي عالم يعج باموات تنبض..
وجثامين تتنفس..
دوما سيظل الحب..
شاهد الحياة..
القابع فوق قبر أرواح..
لا حول لحنينها ولا قوة .. !!
ونقطة الضوء..
داخل نفق الغياب المعتم..
بعد رحيل أبدي لا حيلة لنا فيه..!!
وحائط المبكى..
حين تضيق بنا الدنيا..
وتتقطع بنا السبل..!!
وواحة الحياة..
في صحراء بعُد قاحلة..
كُتب على بعضنا أن نمضي فيها..
بلا زاد أو راحلة..!!
ودوما سيظل الحب..
جاثيا فوق أجنحة القدر..
محلقا في سماوات الأمل الرحبة..
زاده الشوق..
ونبضاته الحنين..
موقنا أنه أينما حطت به..
سيستبسل..
ليجد للبقاء سبيلا..!!
يذكر أن الدورة 52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب تضم 756 جناحا، ويبلع عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية بها 823 دار نشر، وتقام بمشاركة 25 دولة من مختلف قارات العالم بواقع 7 دول إفريقية السودان، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، تونس، إرتريا، الصومال، 12 دول آسيوية هي العراق ، الكويت، الإمارات، الأردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، اليابان، كوريا، و5 دول أوروبية هي صربيا، روسيا، اليونان، بريطانيا، إسبانيا، بالإضافة إلى أمريكا.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح الأربعاء الماضي، ترافقه الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، فعاليات الدورة الثانية والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار "في القراءة حياة"، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 15 يوليو 2021.
وحضر الافتتاح أيضا مايا جويكوفيتش، نائبة رئيس الوزراء وزيرة الثقافة والإعلام الصربية، ومبروكة توجي عتمان، وزيرة الثقافة الليبية، وعدد من السفراء لدى القاهرة، إلى جانب عدد كبير من المسئولين، والمثقفين، والإعلاميين، والكُتاب، والصحفيين المصريين.