«أجنحة القدر».. مجموعة قصصية جديدة عن دار الحلم للنشر

صدر حديثا عن دار الحلم للنشر والتوزيع، مجموعة قصصية جديدة من الأدب الرومانسي، بعنوان "أجنحة القدر" للكاتب نبيل رفعت.

وعلى غلاف المجموعة القصصية نقرأ:

في زمان الغربة والتيه..

وفي عالم يعج باموات تنبض..

وجثامين تتنفس..

دوما سيظل الحب..

شاهد الحياة..

القابع فوق قبر أرواح..

لا حول لحنينها ولا قوة .. !!

ونقطة الضوء..

داخل نفق الغياب المعتم..

بعد رحيل أبدي لا حيلة لنا فيه..!!

وحائط المبكى..

حين تضيق بنا الدنيا..

وتتقطع بنا السبل..!!

وواحة الحياة..

في صحراء بعُد قاحلة..

كُتب على بعضنا أن نمضي فيها..

بلا زاد أو راحلة..!!

ودوما سيظل الحب..

جاثيا فوق أجنحة القدر..

محلقا في سماوات الأمل الرحبة..

زاده الشوق..

ونبضاته الحنين..

موقنا أنه أينما حطت به..

سيستبسل..

ليجد للبقاء سبيلا..!!

يذكر أن الدورة 52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب تضم 756 جناحا، ويبلع عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية بها 823 دار نشر، وتقام بمشاركة 25 دولة من مختلف قارات العالم بواقع 7 دول إفريقية السودان، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، تونس، إرتريا، الصومال، 12 دول آسيوية هي العراق ، الكويت، الإمارات، الأردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، اليابان، كوريا، و5 دول أوروبية هي صربيا، روسيا، اليونان، بريطانيا، إسبانيا، بالإضافة إلى أمريكا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح الأربعاء الماضي، ترافقه الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، فعاليات الدورة الثانية والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار "في القراءة حياة"، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 15 يوليو 2021.

وحضر الافتتاح أيضا مايا جويكوفيتش، نائبة رئيس الوزراء وزيرة الثقافة والإعلام الصربية، ومبروكة توجي عتمان، وزيرة الثقافة الليبية، وعدد من السفراء لدى القاهرة، إلى جانب عدد كبير من المسئولين، والمثقفين، والإعلاميين، والكُتاب، والصحفيين المصريين.