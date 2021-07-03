السبت 03 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

افتتاح اول مول للمشروعات الصغيرة على ضفاف محور المحمودية (صور)

اول مول للمشروعات
اول مول للمشروعات الصغيرة

يد بيد نبني المستقبل، هذا هو الأمل المنتظر الذي تجمع حول محور المحمودية، ليكون بمثابة طريق أمل لمحافظة الإسكندرية لتضخ فيه الحياة وتكون سبيل أمل لبدء حياة جديده للشباب.

 

فعلى ضفاف محور المحمودية وخاصة بمدخل منطقة سموحة، افتتح أول مول للمشروعات الصغيرة، يوفر باكيات صغيرة لتكون مصدر رزق لأصحابها.

 

قال الدكتور محمود مهاود، المدير التنفيذي، إن المشروع يستهدف تقديم الخدمة للطبقة المتوسطة  بحق انتفاع لمده ٥ سنوات.

 

وتابع مهاود أن المول يمتد على شكل سفينة على بحيرة ٢ بمنطقة سموحة ويضم نشاطا تجاريا وترفيهيا لدعم المشروعات الصغيرة للشباب وتشجيعهم على تنمية مشروعاتهم لكسب رزقهم.

 

أكمل مهاود، أن المشروع يضم ٧٧ نشاطا تجاريا متنوع الخدمات ما بين كافيهات ومطاعم ومحال لبيع الملابس ومنطقة أطفال، ويقوم على عدد من الخطط التسويقية التي تتضمن إقامة بعض الحفلات والفقرات الترفيهية من حين لآخر.

 

فالمشروع الواحد يبلغ مساحته ٢.٥ × ٤ متر بقيمة ايجارية ٤ آلاف جنيها، شاملة رسوم الصيانة والأمن والمرافق.

 

فمحور المحمودية يعد شريان حياة لعروس البحر المتوسط وذلك بناء على توجيهات رئاسية من منتصف 2019، بتسريع العمل في المشروع، إونهائه قبل نهاية العام الحالي 2020، بتكلفة ٥ مليارات جنيها.

 

وأطلقت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة العمل في المشروع في فبراير 2018، ليكون محورا موازيا لكورنيش الإسكندرية يضع حلولا للاختناق المروري الذي كانت تعاني منه المحافظة.

 

فيسع المحور من ٦ الى ٨ حارات مرورية في كل اتجاه، منقسما إلى 3 قطاعات يتخللها كباري لعبور السيارات والمشاة.

 

فيبدأ المحور من الحدود الإدارية للإسكندرية بالكيلو 56 "مخرج ترعة راكتا" شرقا وحتى المصب بمنطقة الدخيلة بالكيلو 77.1 غربًا.

 

وعلى طول ٢٣ كم يخدم المحور 4 أحياء ذات كثافة سكانية عالية هي "شرق، ووسط، وغرب، والمنتزه أول" ليربط بين 25 محورًا فرعيًا في نطاق الإسكندرية.

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محورالحمودية الشباب المشرعات الصغيرة المشرعات القومية الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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