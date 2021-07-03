إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال جنوب نابلس

أصيب، السبت، 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قصرة جنوب نابلس.

وأفاد مسئول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - بأن شابا أصيب برصاص قوات الاحتلال في منطقة الصدر، أثناء تواجده على سطح منزله.

أوضح أن الشابين الآخرين أصيبا برصاص الاحتلال، أثناء تصديهما لهجوم مستوطنين للمنطقة الجنوبية من البلدة، واندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال.

وقال مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إن مجلس الأمن سيعقد في الـ28 من الشهر الحالي، جلسة فصلية مفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية.

أضاف في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم السبت إن فلسطين ستقدم كلمة تركز فيها على القضايا الرئيسة لشعبنا الفلسطيني منها القدس والاستيطان، ومواصلة الكفاح في جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس، وملف وقف إطلاق النار المستدام في قطاع غزة وإعادة الاعمار.

وذكر منصور أن لجنة فلسطين المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في الأمم المتحدة، عقدت على مدار اليومين الماضيين مؤتمرها الدولي الثامن حول القدس، بمشاركة مجموعة متحدثين دوليين تطرقوا الى الجوانب القانونية لوضع المدينة المقدسة، وجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.

أوضح أنه ألقى كلمة فلسطين في المؤتمر الدولي وركز فيها على أنه لا يكفي التأكيد نظريا على قرارات الأمم المتحدة وانما الدفع تجاه تطبيقها وملاحقة اسرائيل ومحاكمتها ومحاسبتها على جرائمها.