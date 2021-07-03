«التعليم» تحدد الرسوم الدراسية للعام الجديد 2022/2021

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسوم المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.

وجاءت الرسوم وفقا لما تم تحديده كالآتي:

- 300 جنيه للطلاب من رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائي

- 200 جنيه من الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادى .

- 500 جنيه من أولى ثانوى حتى الثالث الثانوى والصف الأول ثانوي فني

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد حددت شروط التقديم بالصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية 2021-2022 وهي كالآتي:

1- يجب ألا يقل سن الطالب المتقدم للمدرسة عن 6 سنوات ويجب ألا يزيد سنه علي 9 سنوات.

2- يجب على ولي الأمر كتابة الرغبات بطريقة صحيحة في جميع الإدارات التعليمية الأقرب لسكنه، وذلك حتى تكون أول رغبة في المربع السكني له وفق عنوان ولي أمر الطالب طبقاً لبطاقة الرقم القومي.

3- يتم تقديم المدارس الحكومية 2021-2022 وفقا للرابط الالكتروني المخصص لذلك .

4- ضرورة كتابة بيانات الطالب وولي الأمر بشكل صحيح.

5- تعلن نتيجة التقديم على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ثم يقوم الطالب بتسليم الملف ورقياً في المدرسة.

كما حددت الوزارة الأوراق المطلوبة في تقديم المدارس الحكومية 2021-2022 كالآتي:

1- يقدم الطالب عدد 4 صور شخصية.

2- يقدم كل طالب شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة.

3- يقدم الطالب دمغات التأمين الصحي.

4- ضرورة تقديم صورة من بطاقة الوالدين.

5- تقديم طابع مغي وطابع مهن تعليمية.

6- يجب على الطالب تقديم صورة من عملية التقديم الإلكتروني التي تمت عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتي تشمل على 3 رغبات في 3 مدارس.

7- ضرورة تقديم إيصال كهرباء أو مياه أو غاز.

8- أخيرًا تقديم ملف به جميع أوراق التقديم.