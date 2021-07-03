قبرص تسجل 583 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة القبرصية اليوم السبت، تسجيل 583 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت صحيفة (سيبرس ميل) القبرصية أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة خلال نفس المدة، لكن لا يزال هناك 63 شخصًا يخضعون للعلاج في المستشفى من بينهم 21 في حالة خطيرة، وبذلك ارتفع عدد الاصابات في البلاد إلى 77445، واستقر عدد الوفيات عند 374 حالة.

وقد قررت قبرص فتح نقاط العبور بين شمال وجنوب البلاد بعد إغلاق دام 16 شهرًا، وذكرت صحيفة (قبرص ميل)، الجمعة، نقلًا عن وزارة الداخلية القبرصية، أنه سيسمح بالتنقل عبر المعابر فقط بعد إظهار نتيجة فحص "بي سي آر" أو الفحص السريع للأجسام المضادة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.