السبت 03 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

في أول يومين

10 آلاف نسخة مباعة من إصدارات قصور الثقافة بمعرض الكتاب

حضور مكثف من الجمهور
حضور مكثف من الجمهور لمعرض الكتاب

قال الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة إن مبيعات الهيئة خلال أول يومين من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52 قد بلغت 10 آلاف نسخة من إصدارات الهيئة بجناحها الذي شهد إقبالاً كبير من الزوار على سلاسل الذخائر، ذاكرة الكتابة، الهوية، آفاق عالمية، المسرح العالمي، الفلسفة وإصدارات النشر الاقليمي ومجلة قطر الندى.

وأوضح عطوة أن قائمة أعلى الكتب مبيعا حتى الآن ضمت بلاغة النساء، المعارف، نهج البلاغة، تهافت التهافت، تهافت الفلاسفة، ديوان ذي الرُمة، مختار الصحاح، تدهور الحضارة الغربية، مجموعة سندباديات، مصر الحضارة، الثورة العرابية، ثلاثية عبد الرحمن الرافعي تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصر من فجر التاريخ حتى الفتح العربي "جزأين" وتاريخ الحركة القومية، فجر الضمير. وأضاف أن هناك بعض العناوين التي نفدت منها بطل هذا الزمان، الشقيقان والأعمال الكاملة لمصطفى عبد الرازق، وأشار أن هناك إقبالا كبير من الزوار على سلسلة النشر الإقليمي ومجلة قطر الندى التى تتراوح الأسعار فيهما من 1 جنيه إلى 5 جنيهات.

وجناح الهيئة في معرض الكتاب في صالة 1 جناح B4 وصالة 3 جناح B16 ويستمر المعرض حتى ١٥ يوليو الجاري يوميا من العاشرة صباحا إلى العاشرة مساء، والجمعة من الواحدة ظهرا.

تضم الدورة 52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب 756 جناحا، ويبلع عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية بها 823 دار نشر، وتقام بمشاركة 25 دولة من مختلف قارات العالم بواقع 7 دول إفريقية السودان، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، تونس، إرتريا، الصومال، 12 دول آسيوية هي العراق، الكويت، الإمارات، الأردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، اليابان، كوريا، و5 دول اوربية هي صربيا، روسيا، اليونان، بريطانيا، إسبانيا، بالإضافة إلى أمريكا.

الفنان هشام عطوة معرض الكتاب قصور الثقافة معرض القاهره الدولي للكتاب معرض الكتاب 2021

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وائل لطفي

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