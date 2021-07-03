انتشال جثتى شابين انقلبت بهما سيارة فى ترعة الناصر بالنوبارية (صور)

انتشلت قوات الإنقاذ النهري والحماية المدنية بالبحيرة، برئاسة العميد محمد بلبع، جثتى شابين لقيا مصرعهما غرقا اليوم، بمياه ترعة ناصر بمدينة النوبارية، إثر سقوط سيارتهما بمياه الترعة بعد إصطدام سيارة مجهولة بها فرت هاربة من مكان الواقعة.

وتم نقلهما لثلاجة حفظ الموتي بمستشفى غرب النوبارية المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطاراً من شرطة النجدة، بسقوط سيارة نصف نقل في مياه ترعة ناصر بغرب النوبارية داخلها شخصان، وعلى الفور انتقل المقدم بهاء الكردي، مدير إدارة الحماية المدنية بالنوبارية، لمكان الحادث وتبين سقوط سيارة نصف نقل في مياه ترعة ناصر، ما بين الكيلو 75 الصحراوي وكوبري أحمد بدوى.

وأسفر الحادث عن وفاة محمد محمود رمضان الكومى، ٣٩ سنة وطارق نور على السجينى ٣٠ سنة مقيما قرية محلة بشر بمركز شبراخيت، كانا فى طريقهما لشراء فاكهة من أحد المزارع بغرب النوبارية.

وتم انتشال الجثتين بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، ونقلها لثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.