«تعليم الجيزة» تستعد لقبول اعتذارات المشاركة بامتحانات الثانوية 2021
تستعد مديرية التربية والتعليم بالجيزة، لبدء قبول اعتذارات الثانوية العامة للمعلمين الاثنين، ولمدة يومان.
وقسمت المديرية الإدارات التعليمية على ثلاث مدارس، لتلقي طلبات الاعتذارات، وهم :
١) مدرسة السعيدية الثانوية بنين وتشمل 7 إدارات تعليمية وهم ( ديوان المديرية – الدقى – الحوامدية – العمرانية –الوراق – العياط – بولاق الدكرور ).
٢) مدرسة الشهيد أحمد محمد سيد إبراهيم الاعدادية بنين " الجيزة الاعدادية سابقاُ " والتى تشمل 7 إدارات تعليمية وهم (العجوزة – الهرم – الشيخ زايد – البدرشين – أطفيح – منشأة القناطر – الواحات ).
٣) مدرسة الجيزة الاعدادية بنات والتى تشمل 7 إدارات تعليمية وهم ( شمال الجيزة - جنوب الجيزة- أوسيم – أبو النمرس –6 أكتوبر- كرداسة – الصف ).
ونبهت المديرية على ضرورة ، اتباع واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامة للجميع .
جدير بالذكر، أن يبدأ امتحان طلاب الثانوية العامة، فى المواد التى تضاف للمجموع اعتبارا من يوم 10 يوليو الجارى وحتى 2 أغسطس المقبل.
ويتضمن جدول طلاب الشعبة العلمية كالتالي:
- السبت ١٠ يوليو: اللغة العربية امتحان لمدة ٣ ساعات
- الاثنين ١٢ يوليو: اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة
- الأربعاء ١٤ يوليو: الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) لمدة ٢ ساعة
- إجازة عيد الأضحى من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم
- السبت ٢٤ يوليو: الفيزياء لمدة ٣ ساعات
- الاثنين ٢٦ يوليو: اللغة الاجنبية الاولي لمدة ٣ساعات
- الأربعاء ٢٨ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا ) لمدة ٢ ساعة
- السبت ٣١ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الاستاتيكا) لمدة ٢ ساعة
- الاثنين ٢ أغسطس: امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لمدة ٣ ساعات
- امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لمدة ٢ ساعة
وتبدأ امتحانات الثانوية العامة هذا العام وفقاً جدول امتحان الشعبة الأدبية كالتالي:
- الأحد ١١ يوليو: امتحان اللغة العربية لمدة ٣ ساعات
-الثلاثاء ١٣ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة
- الخميس ١٥ يوليو: امتحان الجغرافيا لمدة ٣ ساعات
- الأحد ١٨ يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق لمدة ٣ ساعات
- إجازة عيد الأضحي من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم
- الأحد ٢٥ يوليو: امتحان التاريخ لمدة ٣ساعات
- الثلاثاء ٢٧ يوليو: امتحان علم النفس والاجتماع لمدة ٣ ساعات
- الخميس ٢٩ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ ساعات