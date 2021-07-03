السبت 03 يوليو 2021
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سياسي

عضو بـ«الشيوخ»: قاعدة 3 يوليو البحرية إنجاز جديد يضاف للقوات المسلحة

الدكتورة رشا المهدى
الدكتورة رشا المهدى

أكدت الدكتورة رشا مهدي، عضو مجلس الشيوخ، أن قاعدة 3 يوليو البحرية التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات القوات المسلحة والتي شهدتها خلال عهد الرئيس السيسي.

وقدمت مهدي، في تصريح السبت، التهنئة والشكر للرئيس السيسي، على اهتمامه المستمر بتحديث وتطوير القوات المسلحة، وهو ما يشير إليه القاصي والدانى، ما يؤكد أن القوات المسلحة هي يد تحمل السلاح وأخرى تواصل البناء في سبيل رفعة الوطن.

أشارت عضو مجلس الشيوخ، أن الإنجازات العسكرية والمناورة العسكرية قادر 2021 رسالة ردع لكل من تسول له نفسه المساس بتراب الوطن، وتؤكد أن القوات المسلحة هي حامي الدولة ضد كل المخاطر، مشيدة بالمناورة العسكرية قادر 2021 والتي تؤكد جاهزية وقدرة القوات المسلحة على التعامل مع أي طارئ يهدد الوطن وذلك بكفاءة وقدرة عالية.

بمناسبة 3 يوليو، قدمت النائبة التهنئة للشعب المصري بمناسبة ذكرى انتهاء عصر الإخوان البغيض، مؤكدة أن الدولة ينتظرها مستقبل مشرق بفضل إنجازات السيسي، وافتتح الرئيس قاعدة "3 يوليو" البحرية في منطقة جرجوب بمحافظة مطروح المطلة على البحر المتوسط.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن قاعدة "3 يوليو" هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط.

أضاف راضي أن القاعدة تختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الـمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.

الدكتورة رشا مهدي قاعدة 3 يوليو البحرية الرئيس عبدالفتاح السيسي القوات المسلحة عضو مجلس الشيوخ 3 يوليو

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