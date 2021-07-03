«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الفاكهة المتساقطة

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الفاكهة المتساقطة (التفاح – الكمثري – الخوخ – البرقوق – الكاكي) مراعاتها، خلال شهر يوليو.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

أولا: أهم العمليات

1-التقليم الصيفي في الخوخ والمشمش بعد جمع المحصول بازالة الأفرخ المائية والسرطانات والقمة النامية للأفرع.

ثانيا التسميد:

أ‌- في الأراضي القديمة بمعدل ربع: نصف كجم نترات نشادر أو سلفات نشادر + ربع : نصف كجم سلفات بوتاسيوم / شجرة.

ب‌- في الأراضي الجديدة بمعدل 125 جم سلفات نشادر + 125 جم سلفات بوتاسيوم + 50 سم3 حمض فوسفوريك / 1 م3ماء ري .

أشجار الكاكي تسمد بسلفات الماغنسيوم بمعدل ربع كجم / شجرة مع المعدلات السابق ذكرها

ثالثا الري:

السنة الأولى 32 لتر/ الشجرة

السنة الثانية 48 لتر/ الشجرة

السنة الثالثة 54 لتر/ الشجرة

السنة الرابعة 60 لتر/ الشجرة

السنة الخامسة 65 لتر/ الشجرة

رابعا: برنامج المكافحة

مقاومة العناكب وذبابة الفاكهة وذبابة الخوخ عند بداية تلون الثمار.

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الجوافة يجب مراعاتها خلال شهر يوليو

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الجوافة مراعاتها، خلال شهر يوليو.

و تمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

أولا: أهم المعاملات

متابعة إزالة الحشائش

ثانيا:التسميد

-التسميد بسلفات النشادر بمعدل 300 جم شهريا تقسم علي دفعات أسبوعية بالتبادل مع 150 جم سلفات بوتاسيوم شهريا علي دفعات أسبوعية

وفي الأراضي الثقيلة تضاف الدفعة الثالثة بمعدل 1 كجم سلفات نشادر

أما الأشجار حديثة النمو غير المثمرة فيفضل اضافة الآزوت علي دفعات شهرية حسب عمر الشجرة ويضاف 4/3 كجم سلفات بوتاسيوم لكل شجرة نثرا في منطقة الشعيرات الجذرية مع خلطه بجزء من تراب التربة .

ثالثا: الري

السنة الأولى 18 لتر/ الشجرة

السنة الثانية 25 لتر/ الشجرة

السنة الثالثة 35 لتر/ الشجرة

السنة الرابعة 60 لتر/ الشجرة

السنة الخامسة 70 لتر/ الشجرة

السنة السادسة 80 لتر/ الشجرة

السنة السابعة 90 لتر/ الشجرة

برنامج الري

الري يوميا في الأراضي التي تروي بالتنقيط والمعدل حسب عمر الأشجار

وكل 15-21 يوما في الأراضي الثقيلة حسب حالة الجو ونوع التربة

رابعا:المكافحة

مكافحة الحشائش ويبدأ العلاج الصيفي للحشرات القشرية بالزيت المعدني كذلك يتم الرش الوقائي ضد ذبابة الفاكهة بالمبيد الموصي به.