«الدبيبة»: العدو الأول لليبيا من يتحدث عن الحرب والقتال

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، إن ليبيا لن تكون إلا وحدة واحدة مهما حصل من حروب وخلافات.

وأضاف الدبيبة خلال لقاء تلفزيوني أجاب خلاله عن تساؤلات المواطنين بعد مرور ثلاثة أشهر على مباشرة الحكومة لعملها، أن العدو الأول لليبيين هو من يتحدث عن الحرب والقتال في وقت تحتاج فيه ليبيا للتنمية والاستثمار والبناء.

وأردف: “هناك دول طامعة في خيرات ليبيا، ولا بد أن يتفق الليبيون للتقدم بالبلاد”.

وتابع: “وهناك من بقي في السلطة 8 سنوات وجاء ليحاسبنا عما قدمنا في 3 أشهر ولا يمكن أن نسمح لهم بإعادة الخلاف مرة أخرى”، لافتا إلى رفع حكومته للأجور.

واستطرد: “وجدنا الكثير من الأشخاص متدني الدخل خاصة بعد تغير سعر الصرف وأول ما فكرنا هو تغيير أوضاع من يبلغ راتبه 450 دينار خاصة وأن خط الفقر هو 1300 دينار”.

وأشار إلى أن الحكومة وعدت بحل مشكلة الكهرباء في 6 أشهر وبعد 3 أشهر وجدت نفسها بدون ميزانية وأخذت سلفة ودفعت ما لا يقل عن مليار دينار للقيام بعمليات صيانة

وفي معرض حديثه عن السياسية الخارجية للبلاد، توقع الدبيبة زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وغيره من المسؤوليين الغربيين والعرب إلى ليبيا خلال الفترة المقبلة.

وتشهد ليبيا حاليا خلافات حول القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات المقرر عقدها في 24 ديسمبر المقبل، فيما تستمر محاولات العمل على توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية المنقسمة بين الشرق والغرب.

وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، ورئيس المجلس الرئاسي الجديد، السلطة بشكل رسمي، منتصف مارس الماضي؛ للبدء في إدارة شؤون البلاد، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في نهاية العام الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي.

