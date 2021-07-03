صحفي يمني يكشف أسباب رصد مكافأة مالية للإدلاء بمعلومات عن «القوصي»

علق وضاح عبد القادر، الصحفي اليمني والباحث في شئون الجماعات الإسلامية، على رصد وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة قدرها أربعة ملايين دولار للإبلاغ عن إبراهيم أحمد القوصي، الذي شجع الهجمات ضد الولايات المتحدة، قد أعلن تلقيه الأوامر من قيادة القاعدة في إيران.

وقال عبد القادر في تصريح لـ"الدستور" إن تحركات القوصي- يعد من أبرز قيادات تنظيم القاعدة في اليمن- تعني أن طهران بدأت في خلق حالة إرباك وضغط في المشهد اليمني بعد فشل ميليشيا الحوثي في السيطرة على مأرب.

وأكد أن العلاقة بين الحوثي والقاعدة قائمة على المصالح المشتركة برعاية إيرانية بدت جلية وواضحة في المشهد اليمني الحالي وهو ما حفز برنامج مكافآت من أجل العدالة في رصد مبالغ مالية لمن يدلي بمعلومات عن القوصي وقبله رصد 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن خالد باطرفي للحد من استعادة القاعدة لأنشطتها واستهداف المصالح الأمريكية والدولية والملاحة في حق البحر الأحمر والعربي ومناطق سيطرة الشرعية أو المناطق المحررة.