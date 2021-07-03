قداس لطلبة الثانوية العامة بالمعادي بإشراف الأنبا دانيال

صلى الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس قداسًا إلهيًّا حضره أبناء وبنات الإيبارشية طلاب الثانوية العامة في كنيسة رئيس الملائكة رافائيل بالمعادي حيث شجعهم خلال عظة القداس وقدم قلمًا كهدية رمزية لكل طالب.

ووجه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، رسالة إلى طلاب الثانوية عامة قبيل انطلاق امتحانات الثانوية العامة خلال يوليو الجاري.

رسالة البابا لطلاب الثانوية العامة

قال البابا تواضروس الثاني، في رسالته التي نشرها المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية: "لكل أبنائنا وبناتنا في الثانوية العامة، أنا برسل إليكم هذه الرسالة وأنا متأكّد أن الله هيكون معكم وهيساعدكم وهيبارك تعبكم وجهدكم طوال السنة، أنا عارف إنها سنة صعبة نظرا لظروف وباء فيروس كورونا المستجد، ولكن انتوا تعبتوا وبذلتوا مجهودك كبير وذاكرتم ولكن الظروف لم تكن مواتية ولكن انتوا كنتوا على إصرار من أجل النجاح والتوفق، أنا بتمنى ليكم كل نجاح وتفوق".

وتابع البابا تواضروس في نص رسالته لطلاب الثانوية العامة:“تعاملوا مع الامتحانات بهدوء شديد، وبعد أيام وأسابيع قليلة نحتفل بنجاحكم، وكل واحد يعطيه الله ما يتمناه، كن هادئا وكن مركز وخد راحتك وكفايتك من النوم، ومن يزرع ومن يجد سيجد، وسيجد حصاد، ونتيجة تسره وتفرحه وتبارك حياته، اجتهدوا، أنا واثق من النجاح والتفوق”.