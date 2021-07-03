أحمد يونس يُطلق رواية «نادر فودة 6 - العذراء والجحيم» بمعرض الكتاب

أعلن الإعلامي أحمد يونس عن إطلاق روايته السادسة (نادر فودة 6 - العذراء والجحيم ) بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، من إصدار دار سما للنشر والتوزيع وبرعاية الراديو ٩٠٩٠.

كما نوه يونس عن صدور العدد الخامس من السلسلة الشهرية التي أطلقها منذ بداية العام الحالي "خبايا" ، بالإضافة لإصدار خاص عبارة عن مجلد يضم الخمس أعداد يصدر عن دار سما للنشر والتوزيع.

وأكد يونس اعتزازه بوجود الراديو ٩٠٩٠ كراعي إعلامي حصري للرواية للسنة الخامسة على التوالي، إلى جانب رعايتها الإعلامية لسلسلة خبايا. وأوضح أنه يعتبر الراديو ٩٠٩٠ بيته الذي يقدم له الدعم والمساندة دائما.

وانطلقت فعاليات الدورة 52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب تحت شعار "فى القراءة حياة" يوم 30 يونيو، وتم فتح أبواب مركز مصر للمعارض للجمهور من 1 يوليو، فى الساعة 10 صباحا ويستمر حتى الساعة 10 مساء يوميا عدا يوم الجمعة، حيث تفتح أبواب المعرض فى ذلك اليوم من الساعة 1 ظهرا حتى 10 مساء، وتسهيلا على زوار المعرض تم وضع خرائط بأماكن دور النشر فى واجهة كل قاعة.

وتقيم إدارة معرض القاهرة الدولى للكتاب، عددا كبير من الفعاليات الثقافية والفنية، على منصه الالكترونية التى اطلقت هيئة الكتاب لتكن فى خدمة القراء والزوار بدلاً من زيارة المعرض للحد من انتشار فيروس كورونا، ومن بين الأنشطة الفنية المقدمة اليوم السبت 3 يوليو الجارى، لقاء فكرى مع المفكر التونسى يوسف صديق.

وتقيم إدارة معرض القاهرة الدولى للكتاب، عددا كبير من الفعاليات الثقافية والفنية، على منصه الالكترونية التى اطلقت هيئة الكتاب لتكن فى خدمة القراء والزوار بدلاً من زيارة المعرض للحد من انتشار فيروس كورونا، ومن بين الأنشطة الفنية المقدمة اليوم السبت 3 يوليو الجارى، لقاء فكرى مع المفكر التونسى يوسف صديق.