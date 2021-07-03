السبت 03 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قيادي بتيار المستقبل: العقوبات الأوروبية على لبنان لن تغير شيئا

الدكتور مصطفى علوش
الدكتور مصطفى علوش القيادي بتيار المستقبل

أعتبر الدكتور مصطفى علوش، القيادي في تيار المستقبل اللبناني، أن العقوبات التي قد تطبق على لبنان، لن تغير من الوضع الحالي شيء.

وقال علوش في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "الواقع أن تلك العقوبات بعد ان طال انتظارها، لن تغير الكثير في المشهد الحالي، من دون إجراءات فاعلة مرتبطة بمجلس الأمن الدولي".

وأشار إلى ضرورة اتخاذ قرارات ذات طابع أمني، حتى يكون من شأنها ضمان تنفيذ العقوبات من ناحية، وتغيير الوضع من ناحية أخرى.

إنذار أخير

واليوم، أكد رالف طراف سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان، البدء في اتخاذ مسار قانوني لفرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية في البلاد.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي، إن النظام السياسي بحاجة ماسة إلى شرعية جديدة، مضيفا: "العقوبات وسيلة لتحسين الأوضاع وهدفها المساعدة وليس العقاب".

ومنذ أبريل الماضي، تعكف فرنسا والاتحاد الأوروبي على إعداد مقترحات قد تسفر عن تجميد أصول وفرض حظر سفر على سياسيين لبنانيين لدفعهم للاتفاق على حكومة لإنقاذ بلادهم من انهيار اقتصادي.

وكان انفجار مرفأ بيروت الذي دمر أحياء بأكملها في العاصمة اللبنانية في أغسطس قد أدى لاستقالة الحكومة التي يرأسها حسّان دياب، ولم يتم تشكيل حكومة لتحل محلها.

وقادت فرنسا الجهود لمساعدة لبنان، لكنها أخفقت في دفع الأطراف العديدة على الاتفاق على حكومة، ناهيك عن الشروع في إصلاحات قد تسمح بتدفق مساعدات أجنبية للدولة التي باتت على شفير الإفلاس.

العقوبات المتوقعة

مع امتلاك العديد من كبار الساسة اللبنانيين منازل وحسابات مصرفية واستثمارات في الاتحاد الأوروبي وإرسالهم أبناءهم للدراسة في جامعات أوروبية، فإن سحب هذه الامتيازات قد تكون وسيلة للضغط.

وقال دبلوماسيان لوكالة "رويترز" إن فريق لو دريان يدرس كيف يمكن للاتحاد الأوروبي إعداد عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول.

لبنان العقوبات الأوروبية تيار المستقبل اللبناني مجلس الأمن الأزمة اللبنانية

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