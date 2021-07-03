السبت 03 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

برلماني: تدشين قاعدة 3 يوليو يؤكد إنجازات مصر على جميع المستويات

شحاته ابو زيد
شحاته ابو زيد

قال شحاته أبو زيد، عضو مجلس النواب، أمين سر لجنة الصناعة، إن قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة  الباسلة بافتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية العسكرية الضخمة في مطروح، يعد عيد حقيقي لمصر وتأكيد على مواصلة الإنجازات وتعزيز كفاءة وقدرات الجيش المصري المهيب.

أضاف أبو زيد، في تصريحات السبت، أن قاعدة 3 يوليو البحرية إضافة ضخمة للعديد من القواعد العسكرية المصرية، التي جرى افتتاحها في الشمال والجنوب وفي مناطق استراتيجية عدة من البلاد.

أشار النائب إلى المهام المعلقة بقاعدة 3 يوليو البحرية وفي مقدمتها، تأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون المقدرات الاقتصادية، والعمل على تأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري انطلاقًا من هذا المكان الاستراتيجي على البحر المتوسط.

وشدد عضو مجلس النواب على أن قاعدة 3 يوليو البحرية العسكرية اضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية، وضمن خطة التطوير الشامل للقوات البحرية المصرية، ولمواجهة أي تهديدات والتصدي لعمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

أوضح شحاته أن اختيار اسم 3 يوليو للقاعدة البحرية، يؤكد اعتزاز مصر وتقديرها لهذا اليوم المشهود الذي تم فيه وضع خارطة الطريق، وإنهاء حكم الإخوان الإرهابيين والعودة بمصر إلى مسارها الوطني والحضاري كما هو عبر التاريخ.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفقد الوحدات البحرية الموجودة فى قاعدة 3 يوليو البحرية الجديدة بعد توقيع وثيقة الإنشاء ورفع العلم المصرى عليها، كما تفقد الرئيس السيسي أيضا الوحدات المشاركة في المناورة "قادر 2021".

شحاته أبو زيد أمين سر مجلس النواب إنجازات الرئيس السيسي القوات البحرية ٣ يوليو البحرية

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