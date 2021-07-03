السبت 03 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تجديد الثقة في المعامل المرجعية للإنتاج الداجني

معامل بحوث صحة الحيوان
معامل بحوث صحة الحيوان

أعلن الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث صحة الحيوان بمركز البحوث الزراعية تجديد الثقة للمعامل المرجعية للإنتاج الداجني التابعة لبحوث صحة الحيوان من «ايجاك».

وأكد «شاهين» أن اعتماد المعامل واستمرارها سيودي إلى رفع معدلات الأداء داخل هذه المعامل وزيادة طاقتها التشغيلية والتشخيصية وزيادة ثقة العملاء بها وبنتائجها وبناء قدرات وتنمية مهارات ورفع كفاءات الباحثين العاملين بالمعهد وبما يحقق تطبيق متطلبات المواصفات القياسية الدولية للاختبارات التي تتم داخل هذه المعامل.

الزراعة استمرار تجديد الثقة اعتماد المعامل النوعية المتخصصة للمعمل المرجعي للرقابة على

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