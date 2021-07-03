«المصري للتأمين» يكشف عن التغطية التأمينية على اللوحات الفنية

كشف الاتحاد المصري للتأمين، عن التأمين على اللوحات الفنية وآليات التأمين عليها والتغطية التأمينية لها.



وأضاف الاتحاد المصرى للتأمين فى نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم أنه تقوم العديد من شركات التأمين في الوقت الحالي بتغطية اللوحات الفنية فلا يمكن استبدال القطع الفنية الفريدة من نوعها التي تمت سرقتها أو إتلافها.

وأوضح أنه حيث تعد احتمالية استرجاع لوحة مفقودة أقل من 10% فقط. لذلك تقوم شركات التأمين بتقديم تغطيات ضد المخاطر الآتية:

- تأمين الملكية

- الحريق

- الكوارث الطبيعية

- السرقة

- الأضرار الناجمة عن الحوادث في المنزل

الوثائق المطلوبة في حالة تقديم المطالبة.

واكد أنه تحتاج شركات التأمين في الاطلاع على الوثائق الآتية:

- وثائق الملكية

- إيصال المشتريات

- صور فوتوغرافية للوحة

كلما زادت الوثائق الرسمية التي يملكها حامل الوثيقة، كلما زادت فرصة قبول المطالبة.

ويسعى الاتحاد المصري للتأمين دائماً إلى دعم وتطوير سوق التأمين المصري ، وذلك بمحاولة إطلاع السوق على الاتجاهات العالمية الحديثة فيما يتعلق بالمنتجات التأمينية، والتي يمكن تطبيق بعضها في السوق المصرية ، مما يمثل عامل جذب مهم لشرائح جديدة من العملاء وزيادة محفظة أقساط قطاع التأمين الذي يعاني من تحديات في جذب عملاء جدد.

وأضاف الاتحاد المصرى للتأمين فى نشرته الإلكترونية، أن ابتكار منتجات تأمينية جديدة أصبح من الضروريات الحتمية إذ يساعد شركة التأمين على كسب ميزة تنافسية، بما يؤدى إلى زيادة معدلات النمو بمحفظة أقساطها من أجل تحقيق أهم هدف وهو الاستمرارية والبقاء في ظل التقلبات الاقتصادية.

لذا يوصي الاتحاد بدراسة مدى ملاءمة هذه التغطيات لطبيعة السوق المصرية والطلب على خدمات التأمين به والاستفادة من التجارب العالمية في هذا الشأن مع الارتفاع في قيم المتعلقات الشخصية وارتفاع مؤشر جودة الحياة في العديد من الدول أصبح هناك اهتمام متزايد بتأمين المتعلقات الشخصية .

الوصول إلى وجهتك بدون متعلقاتك الشخصية من شأنه أن يفسد رحلتك فقد تفقد معداتك أو أدويتك أو حتى ملابسك، اما إذا فقدت جواز سفرك أو ملفاتك، فإنك حتماً ستواجه مشكلة حقيقية وسوف تحتاج إلى مساعدة. لذلك تقوم العديد من شركات التأمين في الوقت الحالي بتقديم منتجات تأمينية لتغطية حقائب السفر الخاصة بك، حيث تشمل تلك التغطيات تأخر أو فقد حقيبة السفر الخاصة بك أو سرقة محتويات الحقيبة، بالإضافة إلى فقدان أو سرقة مستندات السفر.

وتغطى وثيقة التأمين التأخر في تسليم حقائب السفر ففي كثير من الأحيان، لا ترسل شركات الطيران حقائب السفر على نفس رحلة المسافر ، مما يؤدي إلى تأخير وصولها لذلك تقوم شركات التأمين بتغطية النفقات الضرورية حتى موعد وصول الحقيبة.

وذلك بجانب تكلفة الحقيبة حيث يميل بعض المسافرين إلى استخدام حقائب سفر باهظة الثمن لذلك تقوم شركة التأمين بتتبع حقيبة السفر عن طريق التطبيقات الخاصة بتتبع حقائب السفر وفي حالة فقدانها تدفع الشركة التعويض.

كما تغطى فقدان محتويات الحقيبة فقد يحمل المسافرون مقتنيات وملابس باهظة الثمن لذلك تقوم شركة التأمين بدفع تعويض في حالة سرقة محتويات حقيبة السفر سواء تمت السرقة في المطار أو أثناء الرحلة.