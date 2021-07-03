«البطوطي»: سياحة الشباب ضمن أولويات بعض الحكومات بعد جائحة كورونا

قال الدكتور سعيد البطوطي المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية وعضو مفوضية السفر الأوربية إن سياحة الشباب أصبحت ضمن أهم أولويات بعض الحكومات بعد جائحة كورونا.

وأشار في تصريحات لـ«الدستور» إلى ضرورة أن تتبنى الحكومة متمثلة في وزارة السياحة برامج متخصصة للشباب في مختلف دول العالم، خاصة وأن بعض الدول الأوربية ذات المقاصد السياحية المعروفة تبنت استراتيجية جديدة لجذب الشباب ذات الفئة العمرية ما بين ٣٠ لـ٤٥ من بين شرائح السائحين المرشحة للسفر ما بعد كورونا، وستكون الفئات الأكثر سفر بين الشرائح والفئات العمرية المختلفة نتيجة لتخوفات الشرائح الاكبر سننا من عدوى كورونا.

وأشار إلى أن منظمة السياحة العالمية تضع في أولوياتها دعم شرائح الشباب، وتشجيع البرامج السياحية الخاصة بهم لأنها أصبحت الشريحة الأكثر رغبة في السفر عكس ما قبل كورونا، مؤكد أن إيطاليا وأسبانيا واليونان من أهم الدول التي تبنت الاهتمام بشريحة الشباب الراغبين في السفر من خلال برامج تحفيزية وتشجيعية.