«المصري للتأمين» يكشف عن آليات التأمين على المجوهرات

كشف الاتحاد المصري للتأمين، عن آليات التأمين على المجوهرات .

وأضاف المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم، أنه يغطي تأمين المجوهرات تكاليف استبدال المقتنيات الثمينة في حالة فقدانها أو تلفها أو سرقتها. ويمكن أن تحمل تلك المقتنيات الكثير من القيمة العاطفية والمالية.

وأوضح أنه لذلك قد يسبب فقدانها خسارة كبيرة، وهنا يأتي دور شركات التأمين.

وأكد أنه تختلف وثائق التأمين على المجوهرات باختلاف مقدمي الخدمة، ولكن في معظم الحالات تتوفر تغطيات تأمينية للمقتنيات الآتية:

- خواتم الزفاف والخطوبة.

- الأساور.

- الساعات الثمينة.

- القلادات.

- الأقراط.

يعتمد القسط المدفوع لتغطية المجوهرات كجزء من وثيقة تأمين محتويات المنزل إلى حد كبير على قيمة المجوهرات المراد التأمين عليها.

بالإضافة إلى ذلك تأخذ شركات التأمين وسائل الوقاية والمنع في الاعتبار، كطريقة التخزين ففي حالة الاحتفاظ بتلك المقتنيات في خزانة آمنة يقلل احتمالية سرقتها.

ويسعى الاتحاد المصري للتأمين دائماً إلى دعم وتطوير سوق التأمين المصري ، وذلك بمحاولة إطلاع السوق على الاتجاهات العالمية الحديثة فيما يتعلق بالمنتجات التأمينية، والتي يمكن تطبيق بعضها في السوق المصرية ، مما يمثل عامل جذب مهم لشرائح جديدة من العملاء وزيادة محفظة أقساط قطاع التأمين الذي يعاني من تحديات في جذب عملاء جدد.

وأضاف الاتحاد المصرى للتأمين فى نشرته الإلكترونية، أن ابتكار منتجات تأمينية جديدة أصبح من الضروريات الحتمية إذ يساعد شركة التأمين على كسب ميزة تنافسية، بما يؤدى إلى زيادة معدلات النمو بمحفظة أقساطها من أجل تحقيق أهم هدف وهو الاستمرارية والبقاء في ظل التقلبات الاقتصادية.

لذا يوصي الاتحاد بدراسة مدى ملاءمة هذه التغطيات لطبيعة السوق المصرية والطلب على خدمات التأمين به والاستفادة من التجارب العالمية في هذا الشأن مع الارتفاع في قيم المتعلقات الشخصية وارتفاع مؤشر جودة الحياة في العديد من الدول أصبح هناك اهتمام متزايد بتأمين المتعلقات الشخصية .

الوصول إلى وجهتك بدون متعلقاتك الشخصية من شأنه أن يفسد رحلتك فقد تفقد معداتك أو أدويتك أو حتى ملابسك، اما إذا فقدت جواز سفرك أو ملفاتك، فإنك حتماً ستواجه مشكلة حقيقية وسوف تحتاج إلى مساعدة. لذلك تقوم العديد من شركات التأمين في الوقت الحالي بتقديم منتجات تأمينية لتغطية حقائب السفر الخاصة بك، حيث تشمل تلك التغطيات تأخر أو فقد حقيبة السفر الخاصة بك أو سرقة محتويات الحقيبة، بالإضافة إلى فقدان أو سرقة مستندات السفر.

وتغطى وثيقة التأمين التأخر في تسليم حقائب السفر ففي كثير من الأحيان، لا ترسل شركات الطيران حقائب السفر على نفس رحلة المسافر ، مما يؤدي إلى تأخير وصولها لذلك تقوم شركات التأمين بتغطية النفقات الضرورية حتى موعد وصول الحقيبة.

وذلك بجانب تكلفة الحقيبة حيث يميل بعض المسافرين إلى استخدام حقائب سفر باهظة الثمن لذلك تقوم شركة التأمين بتتبع حقيبة السفر عن طريق التطبيقات الخاصة بتتبع حقائب السفر وفي حالة فقدانها تدفع الشركة التعويض.

كما تغطى فقدان محتويات الحقيبة فقد يحمل المسافرون مقتنيات وملابس باهظة الثمن لذلك تقوم شركة التأمين بدفع تعويض في حالة سرقة محتويات حقيبة السفر سواء تمت السرقة في المطار أو أثناء الرحلة.