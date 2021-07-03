انتشال جثتي شابين لقيا مصرعهما غرقا بترعة ناصر بمحافظة البحيرة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري التابعة للحماية المدنية بمحافظة البحيرة، برئاسة العميد محمد بلبع، وإشراف المقدم بهاء الكردي، مدير إدارة الحماية المدنية بالنوبارية، قبل قليل، من انتشال جثتي شابين لقيا مصرعهما غرقا اليوم السبت، بمياه ترعة ناصر بمدينة النوبارية، جراء سقوط سيارتهما بمياه الترعة، وتم نقلهما لثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وكثفت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة البحيرة، جهودها لانتشال جثتي الشابين اللذين لقيا مصرعهما غرقا اليوم السبت، بمياه ترعة ناصر بمدينة النوبارية، جراء سقوط سيارتهما بمياه الترعة، وتم انتشال السيارة.

وتلقى اللواء محمد والي،مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بسقوط سيارة في مياه ترعة ناصر بمدينة النوبارية، وعلى الفور انتقل المقدم بهاء الكردي، مدير إدارة الحماية المدنية بالنوبارية، لمكان الحادث وتبين سقوط سيارة نصف نقل في مياه ترعة ناصر، ما بين الكيلو 75 الصحراوي وكوبري أحمد بدوى.

وأسفر الحادث عن وفاة كل من: محمد محمود رمضان الكومى، طارق نور على السجينى، مقيما قرية محلة بشر بمركز شبراخيت، وتم انتشال الجثامين بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، ونقلها لثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وعلى جانب آخر، شهدت محافظة البحيرة صباح اليوم الجمعة مصرع شخصين، إثر وقوع حادث اصطدام سياره ملاكى بأحد جانبى طريق الدلنجات الوفائية، بمحافظة البحيرة وذلك أثناء ذهابهما إلى مدينة الدلنجات للتجهيز لفرح شقيق أحد المتوفين، وتم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى الدلنجات العام.

تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة إخطارا من العميد مصطفى السعدني مأمور مركز شرطة الدلنجات يفيد بوصول جثتين لشخصين إلى مستشفى الدلنجات العام ادعاء وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي، بطريق الوفائية الدلنجات، دائرة المركز، وتم التحفظ على الجثث داخل مستشفى الدلنجات العام تحت تصرف النيابة العامة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الدلنجات لمكان الواقعة وبالفحص تبين مصرع " محمد سامى العظيمى" ، و " عبدالله محمد عيد الفقى" أثر تصادم سيارة ملاكي بأحد جانبى الطريق أثناء ذهابهم إلى مدينة الدلنجات للتجهيز لفرح شقيق الأول الذى كان مقرر له اليوم، وتم نقل الجثث إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قرر المستشار اسلام حازم رئيس نيابة الدلنجات التصريح بدفن الجثث عقب الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.