السبت 03 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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فن

خالد سرحان: «المداح» و«اللي مالوش كبير» وراء رفضي المشاركة في دراما رمضان

خالد سرحان مع محرر
خالد سرحان مع محرر "الدستور"

عبّر النجم خالد سرحان عن سعادته بالنجاح الذي حققه من خلال الشخصيات التي قدمها في دراما رمضان الماضي وذلك بعد المشاركة في عملين دراميين الأول هو مسلسل المداح مع حمادة هلال والثاني مسلسل اللي مالوش كبير مع ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي.


أضاف سرحان لـ"الدستور"، أنه كان من المقرر أن يتواجد في عمل ثالث برمضان الماضي وهو يحمل الطبيعة الكوميدية كما عود جمهوره، لكن من أجل التفرغ للشخصيات في المسلسلات الأخرى أعلن رفضه للمسلسل بشكل كبير، لافتًا إلى أنه لا يجب أن يكشف عن اسم العمل الذي رفض التواجد فيه، مشيرًا إلى أن الله عوضه بالتوفيق في المداح واللي مالوش كبير.


وتابع أن الفترة الحالية يقرأ عدد من السيناريوهات المختلفة سواء في السينما أو الدراما، لكن لم يستقر حتى الآن لقبول أي منهم حيث إن كل تلك المشاريع في مرحلة القراءة فقط وليس الموافقة.


"المداح" تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، وشريف يسري، إخراج أحمد سمير فرج، بطولة حمادة هلال، نسرين طافش، دنيا عبدالعزيز، أحمد بدير، جمال عبدالناصر، حنان سليمان، خالد سرحان، تامر شلتوت.
 

أما مسلسل اللي مالوش كبير فهو بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، خالد الصاوى، دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، هدى الاتربى، عايدة رياض، أحمد الرافعى، فتوح أحمد، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله محمود، صبا الرافعى، محمود ياسين جونيور، بسنت النبرواى وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.

وتدور أحداث المسلسل حول "غزل" التي تعيش أزمات مع زوجها الذى يكبرها بسنوات، بسبب معاملته لها، حيث تزوجته بناء على رغبة الأسرة لكنها تستطيع الهروب منه، وتتعرف على البلطجى الشهم سيف الخديوي وتنشأ بينهما علاقة عاطفية تتطور مع الأحداث ويواجهان المشكلات معا في محاولة للتخلص منها.

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