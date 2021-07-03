وقف التناوب والإجازات للعاملين في «تعليم مطروح» خلال امتحانات الثانوية العامة

قال عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم السبت، إن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وافق على وقف العمل مؤقتا بنظام التناوب والإجازات الاستثنائية للعاملين بديوان عام المديرية ودواوين الإدارات التعليمية خلال فترة امتحانات الشهادة الثانوية العامة المقرر انطلاقها السبت المقبل ١٠ يوليو.

وأوضح وكيل تعليم مطروح أن موافقة محافظ مطروح تأتي كذلك لقرب امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية والاستعداد لتلقي طلبات التحاق الطلاب بالمدارس وانطلاق فعاليات الأنشطة التربوية خلال شهور الصيف .

وقدم وكيل تعليم مطروح الشكر والتقدير لقائد الإقليم مثمنا دعمه المستمر للمنظومة التربوية والتعليمية للسير دوما علي الطريق الصحيح.

وأكد وكيل تعليم مطروح أن منظومة العمل تجري علي قدم وساق في تعليم مطروح استعدادا لانطلاق امتحانات الشهادة الثانوية السبت المقبل ومتابعة جاهزية الاستراحات الحكومية لاستقبال منتدبي الامتحانات مع نهاية هذا الأسبوع .

وأشار وكيل تعليم مطروح إلى متابعة تنفيذ إجراءات تعقيم وتطهير مقار اللجان وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد حرصاً على سلامة وصحة أبنائنا الطلاب وكافة العناصر البشرية المشاركة في أعمال الامتحانات .

وأضاف وكيل تعليم مطروح أنه تم التنبيه على جميع العاملين بالتربية والتعليم ضرورة الحضور من صباح باكر الأحد الموافق الرابع من يوليو والالتزام بمواعيد العمل الرسمية لافتا أن قرار الوقف المؤقت لنظام التناوب سيتم تتفيذه فورا صباح الغد مع تعميمه علي جميع الإدارات التابعة للمديرية وذلك لصالح العمل .

وكان قدم عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم، الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء اللجنة الثلاثية الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية ورئيس واعضاء مركز توزيع الأسئلة وأعضاء غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية وكافة المنتدبين للعمل في اللجان الامتحانية عرفانا بما بذلوه من عطاءات مخلصة وأداءات فعالة علي مدار العملية الامتحانية.