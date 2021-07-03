رئيس الوزراء العراقي: تأخرنا كثيرًا في إنتاج الغاز

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن بلاده تأخرت كثيرًا في إنتاج الغاز.

وقال في تصريحات أوردتها الوكالة الوطنية العراقية اليوم السبت: "إن صاحب القرار في أي بلد يضع استراتيجيات حسب إمكانات بلده وخططه المستقبلية، إذن لماذا شيدنا في العراق طوال 17 سنة محطات توليد الطاقة الغازية مع عدم قدرتنا على توفير الغاز لها؟ ومع عدم وجود خطة موازية لإنتاج الغاز، بل وحتى عدم وجود خطة لتنويع مصادر استيراد الغاز إذا تطلب الأمر؟ من يتحمل مسؤولية هذا الخطأ الجسيم؟ طالما لم نمتلك الغاز الجاهز فلم شيدت عشرات المحطات الغازية وهدرت الأموال؟ لماذا لم يتم الاستثمار في محطات لوقود مختلف أو الذهاب لخيار الطاقة الشمسية؟ ولماذا لم يفتح ملف الطاقة النووية حتى الآن".



وأشار إلى أن "العراق تأخر كثيرًا في إنتاج الغاز، ونحتاج أن نبدأ مباشرة وهذا ما فعلناه من دون تردد لكن نحتاج من سنتين إلى ثلاث سنوات للبدء بإنتاج الغاز وسد النسبة الأكبر من حاجة المحطات".



كما أوضح مستشار رئيس الوزراء العراقي أن بلاده تبحث عن حلول جذرية لأزمة الكهرباء التي تضرب البلاد، إما عن طريق الاستعانة بدول أخرى أو بالاعتماد على الطاقة الشمسية.

وقال حسين علاوي في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، السبت، إن الحكومة العراقية تبحث ملف الربط الكهربائي مع دول الخليج والأردن ومصر لوضع حد لأزمة الكهرباء، و"قد تكون ثمرة هذه المباحثات خلال الأشهر المقبلة".

وأشار إلى أن بغداد تعمل بالفعل على تطبيق عدة إجراءات لمواجهة الأزمة، من بينها استخدام الطاقة الشمسية.

وقال علاوي: إن تنظيمات إرهابية تتسبب في تفاقم أزمة الكهرباء، وأبرزها "داعش".

وأضاف: "تنظيم داعش الإرهابي يعيق نقل الطاقة الكهربائية من حين لآخر. هذا ما حصل مؤخرًا في الأنبار وكذلك في نينوى ومناطق أخرى".

وأكد المسئول العراقي أن "استيراد العراق للكهرباء من إيران انخفض لعدة أسباب، أبرزها الظروف الداخلية الخاصة بإيران".