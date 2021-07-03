المحكمة الدستورية تؤيد حق المعلمين في بدل المعلم والاعتماد

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 70 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007، فيما تضمنته من حصر منح بدل المعلم وبدل الاعتماد، للمعلمين الذين يقومون بالتدريس، وكل من ترتبط أعمال وظائفهم بصميم العملية التعليمية، وعدم امتداد الحق في الحصول على هذين البدلين لمن سواهم.

وقال المستشار محمود محمد غنيم- نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني إن المحكمة أسست حكمها في الدعوي رقم 11 لسنة 42 قضائية "دستورية"، على أن النص المشار إليه، على نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية، في شأن الحصول على بدل المعلم وبدل الاعتماد، إنما ينحصر في المعلمين الذين يقومون بالتدريس، وكل من ترتبط أعمال وظائفهم بصميم العملية التعليمية، والمساهمة في تطوريها والارتقاء بها، باعتبار أن إصلاح المنظومة التعليمية يبدأ بالمعلم، للارتقاء بمستواه مهنيًا وماليًا، بما يحقق نهضة الدولة بأسرها، ولا يمتد الحق في الحصول على هذين البدلين لمن سواهم.