«الإرياني» يطالب بإعادة إدراج ميليشيا الحوثي ضمن قوائم الإرهاب

حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، من خطر ميليشيا الحوثي الإرهابية وسيطرتها على أجزاء من سواحل محافظة الحديدة، بعد إحباط محاولة الهجوم الأخيرة باستخدام زورقين مفخخين، مثمنًا دور تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية في إحباط العشرات من الهجمات التي خططت لتنفيذها مليشيا الحوثي، فيما طالب المجتمع الدولي بإدانة هذه الهجمات، وإعادة إدراج ميليشيا الحوثي ضمن قوائم الإرهاب الدولية.

وكتب الإرياني، اليوم السبت، في سلسلة من التغريدات عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات "تويتر": "إحباط محاولة الهجوم الإرهابية التي خططت لها مليشيا الحوثي الإرهابية باستخدام زورقين مفخخين، تؤكد من جديد الخطر الجدي الذي يمثله استمرار سيطرتها على أجزاء من سواحل محافظة الحديدة على أمن وسلامة السفن التجارية وناقلات النفط وخطوط الملاحة الدولية".

وأضاف: "استخدام مليشيا الحوثي موانئ "الحديدة، الصليف، ورأس عيسى" لتجهيز وإطلاق القوارب المفخخة المسيرة عن بعد، يؤكد استغلال المليشيا اتفاق السويد لخدمة أنشطتها الإرهابية المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة وتهديد المصالح الدولية، والذي يتنافى ونصوص وروح الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة".

وتابع الإرياني: "نثمن عاليًا دور تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء بالمملكة العربية السعودية في إحباط العشرات من الهجمات التي خططت لتنفيذها مليشيا الحوثي الارهابية بإيعاز ودعم إيراني، وتأمين حركة التجارة البحرية في أحد أهم الممرات الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، والذي يفترض أن يكون محل تقدير المجتمع الدولي".

وفي ختام تصريحاته، طالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي، والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بإدانة هذه الهجمات التي تمثل تهديد مباشر لحركة التجارة الدولية، والقيام بمسئولياتهم في حماية الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي وإعادة إدراجها ضمن قوائم الإرهاب الدولية.