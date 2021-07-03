السبت 03 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الإرياني» يطالب بإعادة إدراج ميليشيا الحوثي ضمن قوائم الإرهاب

وزير الإعلام اليمني
وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني

حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، من خطر ميليشيا الحوثي الإرهابية وسيطرتها على أجزاء من سواحل محافظة الحديدة، بعد إحباط محاولة الهجوم الأخيرة باستخدام زورقين مفخخين، مثمنًا دور تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية في إحباط العشرات من الهجمات التي خططت لتنفيذها مليشيا الحوثي، فيما طالب المجتمع الدولي بإدانة هذه الهجمات، وإعادة إدراج ميليشيا الحوثي ضمن قوائم الإرهاب الدولية.

وكتب الإرياني، اليوم السبت، في سلسلة من التغريدات عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات "تويتر": "إحباط محاولة الهجوم الإرهابية التي خططت لها مليشيا الحوثي الإرهابية باستخدام زورقين مفخخين، تؤكد من جديد الخطر الجدي الذي يمثله استمرار سيطرتها على أجزاء من سواحل محافظة الحديدة على أمن وسلامة السفن التجارية وناقلات النفط وخطوط الملاحة الدولية".

وأضاف: "استخدام مليشيا الحوثي موانئ "الحديدة، الصليف، ورأس عيسى" لتجهيز وإطلاق القوارب المفخخة المسيرة عن بعد، يؤكد استغلال المليشيا اتفاق السويد لخدمة أنشطتها الإرهابية المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة وتهديد المصالح الدولية، والذي يتنافى ونصوص وروح الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة".

وتابع الإرياني: "نثمن عاليًا دور تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء بالمملكة العربية السعودية في إحباط العشرات من الهجمات التي خططت لتنفيذها مليشيا الحوثي الارهابية بإيعاز ودعم إيراني، وتأمين حركة التجارة البحرية في أحد أهم الممرات الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، والذي يفترض أن يكون محل تقدير المجتمع الدولي".

وفي ختام تصريحاته، طالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي، والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بإدانة هذه الهجمات التي تمثل تهديد مباشر لحركة التجارة الدولية، والقيام بمسئولياتهم في حماية الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي وإعادة إدراجها ضمن قوائم الإرهاب الدولية.

الارياني ميليشيا الحوثي قوائم الإرهاب وزير الاعلام معمر الإرياني السعودية الحديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «الأخيرة».. الإخوان رفضوا أن يظلوا جزءًا من الجماعة المصرية بغباء لا يحسدون عليه

الأكثر قراءة

آخر كلام.. «كاف» يحسم موقف الجماهير فى مباراة الأهلي وكايزر تشيفز

عامل يؤدى جميع الامتحانات بدلًا من طالب بالدقهلية.. والمراقب يضبطه

بن زايد: سعدت بافتتاح «يوليو 3».. ومصر تشهد إنجازات بارزة بقيادة السيسى

مجلس الأمن يحدد موعد مناقشة أزمة سد النهضة

موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية

«حفيد ولى عهد أبوظبى وهدية إلى الرئيس».. مشاهد من افتتاح «قاعدة 3 يوليو»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نجم

الثلاثون من يونيو وقصة صعود الاقتصاد المصرى

صفاء النجار

البنت التى سرقت طول أخيها

ماجد حبته

ماذا سيفعل مجلس الأمن؟

الحسين عبدالرازق

صورة السيد الرئيس!

د. محمد عفيفي

30 يونيو فى تاريخنا

ماجد حبته

السودان.. 30 يونيو.. والإخوان

محمد فوزي

تناقضات الدعاة السلفيين

أحمد بهاء الدين شعبان

«رسول حمزاتوف» فى «قاهرة المُعز»

صور

الانتهاء من إنتاج أول 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك - فاكسيرا"

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

91% من أطفال غزة يعانون صدمات نفسية بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير

إصابة فلسطينى ونجله بجروح خطيرة جراء اعتداء مستوطنين عليهم بالخليل

«المعلمين الأمريكية» تناقش الاعتراف بفلسطين واتهام إسرائيل بالتطهير العرقي