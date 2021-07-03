تتزايد خلال الآونة الأخيرة التساؤلات عبر محركات البحث المختلفة عن موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة، بالتزامن مع تدشين الأخيرة حملة توعوية ضخمة للإجابة عن الأسئلة الأكثر شيوعًا عن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتعريف بأهميها والفئات التى تحظى بأولوية التطعيم.

*** موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية

يصل عدد من سجلوا بياناتهم للحصول على لقاح كورونا أكثر من 6 ملايين شخص سواء موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان أو عبر الوحدات الصحية بمختلف محافظات الجمهورية، منهم 2.5 مليون مواطن حصلوا على اللقاح فعليًا ما بين سينوفارم وأسترازينيكا.

*** خطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا

يتطلب الدخول إلى موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان خطوات بسيطة بداية من تسجيل حساب فى منظومة التسجيل للقاح عبر الرابط الآتى: https://egcovac.mohp.gov.eg/#/home، ثم اختيار أيقونة "التسجيل لطلب اللقاح"، وتحديد الفئة التى تنتمى إليها ما بين العاملين فى القطاع الطبى، أصحاب الأمراض المزمنة من جميع الفئات العمرية، أو فئات أخرى، وبعدها تأتى خطوة إدخال البيانات الأساسية لمقدم الطلب وتشمل الاسم، بلد الجنسية، الرقم القومى، تاريخ الميلاد، النوع، المحافظة التى ترغب بالحصول على اللقاح بها، القسم أو المركز الذى ترغب بالحصول على اللقاح به، وتحديد ما إذا كنت تعانى من أمراض مزمنة، الوظيفة، البريد الإلكترونى "اختيارى"، رقم المحمول.

وبعد إدخال البيانات السابقة ترسل وزارة الصحة رمز تحقق على رقم الهاتف المحمول المسجل، يستخدم لإتمام عملية التسجيل، وترسل الوزارة رقم الطلب الخاص للحصول على اللقاح عبر رسالة نصية على الهاتف المحمول، وبعدها يتم الرد فى غضون من أسبوعين لشهر برسالة أخرى تتضمن موعد ومكان تلقى جرعة اللقاح.



يشار إلى أن موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية، يقدم خدماته لجميع المواطنين من حاملى الجنسية والأجانب مجانًا دون تحصيل أي رسوم، فيما عدا الأشخاص دون 18 عامًا الذين غير مسموح لهم بالتسجيل للحصول على اللقاح فى المرحلة.