السبت 03 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

«الدبيبة»: نتمنى اعتماد الميزانية الجديدة لليبيا خلال جلسة البرلمان المقبلة

عبدالحميد الدبيبة
عبدالحميد الدبيبة

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، إن ميزانية الدولة الجديدة المقدمة إلى مجلس النواب، أقل من ميزانيات السنوات المقبلة.

وتمنى الدبيبة خلال لقاء تلفزيوني، إقرار مجلس النواب بند الميزانية خلال جلسة الإثنين المقبل، لافتا إلى استجابة الحكومة إلى ملاحظات المجلس. 

وأردف: "من غير المنطقي محاسبتنا على ميزانية لم يتم إقرارها وهي الأضعف منذ ثماني سنوات".

يشار إلى أن  مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية، قرر أمس الأول الخميس، صرف 10 ملايين دينار لصالح وزارة التربية والتعليم من الباب الخامس للموازنة، وذلك للمساهمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وجاء في القرار الذي تداولته الصحف المحلية، أن الهدف توفير اللوازم الضرورية والدعم التقني لمجابهة فيروس كورونا المستجد بالمؤسسات التعليمية، خصماً من الباب الخامس من الموازنة (نفقات الطوارئ).

ويأتي ذلك في وقت لم يعتمد فيه مجلس النواب ميزانية الدولة للعام 2021 نتيجة خلاف بين المجلس والحكومة حول بنود صرف الميزانية.

البرلمان يسأل الحكومة

وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، أعلن الثلاثاء الماضي، تعليق جلسة مجلس النواب للاثنين المقبل.

وقال بليحق: "إن تعليق الجلسة إلى الاثنين المقبل 05 يوليو 2021 ميلادي لمثول الحكومة أمام مجلس النواب وفقاً للاستدعاء الذي أقره المجلس"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الليبية (وال).

واتفق أعضاء مجلس النواب خلال جلستهم خلال يومي الاثنين والثلاثاء، على استدعاء الحكومة للمثول أمام مجلس النواب في جلسة الإثنين المقبل بعد اعتذارها عن جلسة اليوم الثلاثاء.

 كما جرى خلال الجلسة استعراض كتابي لجنة 5+5 العسكرية والتي تُطالب من خلالهما مجلس النواب بتعيين وزير للدفاع ، وعدم صرف ميزانية وزارة الدفاع إلا بعد تعيين وزير لها.

وجرى خلال الجلسة التأكيد على اعتماد الباب الأول من الميزانية العامة للدولة للعام 2021.م على أن يتضمن القوانين الصادرة عن مجلس النواب القاضية برفع مرتبات عدد من القطاعات، ومطالبة اللجنة المالية بتقديم مقترح لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام 2021.م ومطالبة اللجنة التشريعية بسرعة إنجاز مشروع قانون توحيد المرتبات لكافة العاملين بالدولة وتقديمه لمجلس النواب في أقرب وقت، وكذلك قانون الحكم المحلي.

واتفق النواب على تحديد جلسة للبت في بند المناصب السيادية نظراً لعدم رد مجلس الدولة الاستشاري على مجلس النواب بعد مرور شهر من إحالة المجلس لملفات المترشحين مع  التأكيد على أهمية عمل اللجان النوعية الدائمة بمجلس النواب واتخاذ ما يلزم لتفعيل دورها ومتابعتها من قبل النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس النواب. 

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وائل لطفي

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