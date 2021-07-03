السبت 03 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

محامي شمال الجيزة: توفير «أحكام محكمة النقض» وأحدث التشريعات للأعضاء

نقابة المحامين
نقابة المحامين

أعلنت نقابة المحامين بشمال الجيزة توافر مجموعة أحكام محكمة النقض عن الفترة من أكتوبر 2019 حتى مارس 2021، وتضم أربعة مجلدات (مدني – جنائي – تجاري – إيجارات)، وذلك بسعر 20 جنيهًا.

كما ذكرت النقابة الفرعية، في بيان السبت، أنه يتوافر الإصدار الأول لكتاب أحدث التشريعات بمبلغ خمس جنيهات، ويضم قوانين حماية البيانات الشخصية، تنظيم انتظام المركبات في الشوارع، تنظيم إدارة المخلفات، وقانون البريد ومذكرته الإيضاحية.
 

فيما اجتمعت السبت، لجنة الفكر القانوني برئاسة محمد راضي مسعود عضو مجلس النقابة العامة ـ مقرر اللجنة ـ في قاعة الاجتماعات الكبرى بنقابة المحامين برمسيس، وبحضور الدكتور صابر رماح الأستاذ بجامعة المنوفية، والدكتور أسامة سليم، والدكتورة نيرمين إبراهيم، والدكتور محمود سلامة، والأستاذ مصطفى الهواري من المكتب الفني لنقيب المحامين، بمشاركة لفيف من المحامين والمحاميات الشباب.

وقال محمد راضي مسعود مقرر لجنة الفكر القانوني، إنهم خلال اجتماع اليوم قاموا بهيكلة اللجان النوعية للجنة الفكر القانوني، وتصدر شباب المحامين لترأس تلك اللجان مع مد يد العون لهم من كبار المشاركين في اللجنة.

أوضح مقرر اللجنة، أنه تم الاتفاق على تحديد موعد لأول نشاط وسيكون عبارة عن دورة تدريبية تتعلف بفن الإلقاء، وسيتم الإعلان عن موعدها في أقرب وقت، مشيرًا إلى أنهم تفقوا على توجيه الدعوة لممثلي الشباب بالفرعيات للاجتماع بالنقابة العامة.

أضاف، أن اللجنة تسعى إلى وصول إلى الطريقة الأمثل لصقل المحامين الشباب وتقديم يد العون لهم من خلال توفير كافة الأدوات الممكنة التي تساعدهم.

فيما تُعقد غدا الأحد، محاضرة بالدورة الرابعة لمعهد محاماة القاهرة الكبرى لنقابات شمال القاهرة والقاهرة الجديدة، وجنوب القاهرة وحلوان، وذلك من الساعة 1 ظهرًا إلى 3 عصرًا، بقاعة اتحاد عمال مصر.

نقيب المحامين نقابة المحامين اتحاد عمال مصر جنوب القاهرة محكمة النقض جامعة المنوفية

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وائل لطفي

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