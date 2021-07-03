«لو في الخارج».. تعرف على طرق تسجيل اللقاح للمسافرين

خصّصت وزارة الصحة والسكان 179 مركزًا تطعيم لقاح كورونا للمسافرين على مستوى محافظات الجمهورية، وترصد"الدستور" طرق الحصول على لقاح قبل السفر للخارج.

- التسجيل يتم عن طريق الدخول إلى هذا الرابط https://www.egcovac.mohp.gov.eg/#/home

- يتم إدخال السن

- إدخال المنطقة المحددة لتلقي اللقاح.

- تسجيل رقم الهاتف المحمول، قبل أن يستقبل الشخص المسجل رسالة تحمل كود تحقق على هاتفه.

- بعد ذلك يكمل الإجراءات وفي النهاية يحصل على رقم الطلب واذا كان هناك حالة مرضية لابد من إرفاقها داخل التسجيل

- ومن الأماكن المتاح فيها اللقاح للمسافرين مركز تطعيم المسافرين النزهة، والقائم في 10 ش الجمهورية بفندق الكونتيننتال، مركز تطعيم المسافرين الكونتننتال، والقائم في 7 شارع رضا باشا أمام مستشفى المنيرة، مكتب صحة ثان المنصورة، مكتب صحة ميت غمرمكتب صحة الجمالية، مكتب صحة بلقاس، مكتب صحة السنبلاوين، مكتب صحة دكرنس وحدة طب اسرة قولونجيل، مكتب صحة اول المنصورة

وقالت الوزارة في وقت سابق إن فاعلية لقاحات Covid-19 في مصر تصل لأكثر من 86%، ولقاح سينوفارم الصيني تصل درجة فعاليته إلى 86% من الحماية بخطر الإصابة بالفيروس، ما يجعله آمن وفعال ويفصل بين الجرعتين الأولى والثانية منه 21 يوما، ولقاح أسترازينكا وفقا للتقارير الخاصة بالقاحات المعتمدة تصل درجة فعاليته إلى 79%.

وتواصل وزارة الصحة رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة.



وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء تخفيض الرسوم المقترح تحصيلها من المسافرين الراغبين في استخراج شهادات معتمدة تثبت تلقيهم الجرعات اللازمة من لقاح فيروس كورونا، لتكون بمقابل مادي قدره 100 جنيه للمصريين، و10 دولارات لغيرهم، لتخفيف العبء عنهم المسافرين المصريين وغير المصريين.