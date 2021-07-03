السبت 03 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

وصفة لكسر الروتين

«الكوسة» المحشية بالدجاج اللذيذة: إليك طريقة جديدة لصنعها

الكوسة المحشية بالدجاج
الكوسة المحشية بالدجاج

رغم قيمتها الغذائية المرتفعة، لكن الكثير من الناس وخاصة الأطفال لا يفضلون تناول خضار "الكوسة"، ويرجع ذلك إلى طهيها بطريقة تقليدية غير مبتكرة لا تخرجها في أشهى صورها، لذلك كان لابد تجريب طهو هذه الثمرة المغذية بطرق تجعل مذاقها مميز ومحبوب والتي من ضمنها "الكوسة المحشية بالدجاج".

وتحتوي "الكوسة المحشية بالدجاج" على بعض المكونات اللازم توافرها لتخرج مضبوطة الطعم والقيمة، تقدمها الدستور كالآتي:

المقادير

2 ثمرة كوسة كبيرة

 3 ملعقة كبيرة زيت

1 كوب لحم دجاج مفروم

1 فلفل أخضر مكعبات صغير

1 كيس مرقة الدجاج الفورية 

فلفل أسود

1 بصلة مفرومة

3 فصوص ثوم مفروم

3طماطم مكعبات صغيرة

1 كيس فيجيتار

1/4 كوب جبنة البارميزان المبشورملعقة طعام من الريحان الطازج المفروم 

وطريقة طهو "الكوسة المحشية بالدجاج" بالتفصيل ستكون كالآتي:

- يسخن الفرن إلى 190 درجة مئوية.

- تقطع الكوسة إلى نصفين بالطول، وتقور ويحتفظ باللب.

- يوضع الزيت في مقلاة على نار متوسطة، ويطهي الدجاج حتي يتحمرقليلاً - حوالى 8 دقائق.

- يضاف الفلفل الأخضر ومرقة الدجاج الفورية والفلفل الأسود ولب الكوسة المفروم والبصل والثوم، ويطهى حوالى 5 دقائق.

- ثم يقلب معهم الطماطم، وكيس الفيجيتار والجبن البارميزان والريحان وتحشي بهم الكوسة.

- توضع الكوسة في صينية، وتدخل الفرن حوالي 30 دقيقة.

- تقدم بجانب الأرز المحمر المسوّى بمرقة الدجاج والبهارات.

وتعتبر هذه وجبة"الكوسة المحشية بالدجاج" بجانب تقيم الأرز معها، من الوجبات متكاملة العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان من فيتامينات وبروتينات ونشويات ومعادن، كما أنها مقدمة بطريقة يعشقها الصغار والكبار، فهم عشاق اللحم المفروم الذي يفرض سطوته في أي وجبة على السفرة ويجعلها مميزة الطعم والرائحة والشكل.

الكوسة الكوسة المحشية بالدجاج الأطفال بصلة طماطم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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