«الصحة اللبنانية» تعلن ثبوت 32 إصابة بمتحور «دلتا»

أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية، اليوم السبت، ثبوت إصابة 32 شخصا بمتحور دلتا الجديد من فيروس كورونا، بينهم 6 حالات وافدة و26 حالة لمقيمين.

وكان وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور حمد حسن قد أعلن أمس وجود 9 حالات مصابة بمتحور دلتا فقط لوافدين من 4 دول.

وأكدت وزارة الصحة في تقريرها اليومي تسجيل 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 122 حالة لمقيمين و15 لوافدين، ليرتفع إجمالي عدد الحالات إلى 545 ألفا و363 حالة إصابة منذ ظهور الفيروس وحتى اليوم.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة ليرتفع إجمالي عدد المتوفين إلى 7 آلاف و859 وفاة.

وسجلت أمس وزارة الصحة اللبنانية 210 حالات جديدة بفيروس كورونا، بينهم 179 مقيمًا و31 وافدًا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس منذ بداية ظهوره في لبنان إلى 545226 حالة.

وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل حالتي وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 7856 حالة، فيما تم تسجيل 451 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 532988 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك، كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.