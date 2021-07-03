السبت 03 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

لجنة الفكر القانوني بـ«المحامين» تعقد اجتماعًا لهيكلة لجانها النوعية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع بنقابة المحامين

عقدت لجنة الفكر القانوني، برئاسة محمد راضي، عضو مجلس النقابة العامة، السبت، اجتماعًا بنقابة المحامين برمسيس، بحضور د.صابر رماح الأستاذ بجامعة المنوفية، والدكتور أسامة سليم، والدكتورة نيرمين إبراهيم، والدكتور محمود سلامة، ومصطفى الهواري من المكتب الفني لنقيب المحامين، بمشاركة لفيف من المحامين والمحاميات الشباب.

وقال مقرر لجنة الفكر القانوني إنهم خلال اجتماع اليوم قاموا بهيكلة اللجان النوعية للجنة الفكر القانوني، وتصدر شباب المحامين لترأس تلك اللجان مع مد يد العون لهم من كبار المشاركين في اللجنة.

أوضح مقرر اللجنة أنه تم الاتفاق على تحديد موعد لأول نشاط وسيكون عبارة عن دورة تدريبية تتعلف بفن الإلقاء، وسيتم الإعلان عن موعدها في أقرب وقت، مشيرًا إلى أنهم تفقوا على توجيه الدعوة لممثلي الشباب بالفرعيات للاجتماع بالنقابة العامة.

أضاف أن اللجنة تسعى إلى وصول إلى الطريقة الأمثل لصقل المحامين الشباب وتقديم يد العون لهم من خلال توفير كافة الأدوات الممكنة التي تساعدهم.

فيما تُعقد غدا الأحد، محاضرة بالدورة الرابعة لمعهد محاماة القاهرة الكبرى لنقابات شمال القاهرة والقاهرة الجديدة، وجنوب القاهرة وحلوان، وذلك من الساعة 1 ظهرًا إلى 3 عصرًا، بقاعة اتحاد عمال مصر.

يقام المعهد تحت رعاية نقيب المحامين رجائي عطية، وإشراف الأمين العام حسين الجمال، وعضو المجلس إسماعيل طه.

يحاضر بمحاضرة الغد، دكتور محمد حمزة، بعنوان دور التشريع المصري في مكافحة جرائم أمن المعلومات، ومحاورها كالآتي:

1- ماهية جرائم أمن المعلومات وأنواعهـا وخصائصهــا.

2- الأحكام والقواعد الإجرائية للجــــرائم الإلكترونيـة.

3- مدى الاعتراف بحجية الأدلة الرقمية في الإثبــــات.

4- المسئولية الجنائية لمرتكبي الجــــرائم الإلكتـرونية.

5- الشروع والإعفاء من العقوبة في الجرائم الإلكترونية.

6- طرق وإجراءات رفع الدعوى في الجـــرائم المعلوماتية.

يشار إلى أن محاضرات المعهد تعقد يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، وتخصص يوم الأحد لمحامي نقابات شمال القاهرة والقاهرة الجديدة، وجنوب القاهرة وحلوان، بينما تعقد محاضرات الأربعاء لمحامي نقابات شمال وجنوب القليوبية وشمال وجنوب الجيزة.

القاهرة الجديدة نقيب المحامين نقابة المحامين رجائي عطية دورة تدريبية اللجان النوعية

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