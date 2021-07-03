انتهاء تجميل مدخل قرية زاوية سلطان في المنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا عن انتهاء أعمال تجميل مدخل قرية زاوية سلطان في إطار مبادرة تطوير وتجميل مداخل القري التابعة لها لإظهارها بصورة جمالية وحضارية.

وقال العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه تم الانتهاء من تجميل مدخل قرية زاوية سلطان التابعة للوحدة المحلية بنزلة حسين، بوضع اللمسات الأخيرة والانتهاء من أعمال الدهانات والتجميل في إطار مبادرة تجميل مداخل القرى والأحياء لتوفير رؤية بصرية جميله وإحداث نقلة نوعية على مداخل القرية والحفاظ على المظهر الحضارى لمداخل القرى والأحياء.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن الوحدات القروية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا كثفت من أعمال النظافة اليوم، حيث قام قسم البيئة بالوحدة المحلية لقرية صفط الخمار بتكثيف حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة من أماكن التجمع ومن على جانبي ترعة سري وبحر يوسف في إطار التوجهات العامة نحو الحفاظ علي المظهر الجمالي ومجابهة مسببات الأمراض والأوبئة المعدية في ظل انتشار فيروس كورونا، مضيفًا: وتمكنت معدات القرية من رفع 20 طنًا من المخلفات والقمامة.

تجميل مدخل قرية زاوية سلطان

تجميل مدخل قرية زاوية سلطان

تجميل مدخل قرية زاوية سلطان

تجميل مدخل قرية زاوية سلطان

تجميل مدخل قرية زاوية سلطان

تجميل مدخل قرية زاوية سلطان

تجميل مدخل قرية زاوية سلطان

تجميل مدخل قرية زاوية سلطان